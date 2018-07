Am Donnerstag ist gegen 11.55 Uhr in der Ludwigstaler Straße der Fahrer eines Iveco in das Heck eines Renault-Traffic gefahren. Durch den Aufprall wurde der 35-jährige Renault-Fahrer laut Polizei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Offenbar musste der Renault-Fahrer aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stadteinwärts abbremsen. Dies bemerkte der dahinter fahrende Iveco-Fahrer zu spät und fuhr in den Renault.