Auffahrunfall an der Ampel: 25 000 Euro Sachschaden

Auffahrunfall auf der B 311: Kurz nach dem Ortsausgang Tuttlingen, an der Ampel in der Christian-Scheerer-Straße im Bereich der Einmündung zur Donaueschinger Straße, sind am Donnerstagabend zwei Autos in einen Unfall verwickelt worden. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 43-jährige VW-Fahrerin, die gegen 17.10 Uhr Richtung Möhringen fuhr, zu spät bemerkt, dass ein vor ihr fahrender Mercedes abbremsen musste. Die Ampel zeigte eigentlich grün, vor dem Mercedes fuhr jedoch ein Einsatzfahrzeug des DRK mit Signal. Die VW-Fahrerin fuhr deshalb in das Heck des Mercedes.

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.