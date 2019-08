Auf weitere 30 Jahre Freundschaft

Wichtige Jubiläen in Sachen Partnerschaft haben das Jahr 2019 geprägt: 60 Jahre Schüleraustausch und 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Bex in der Schweiz und 30 Jahre Städtepartnerschaft und Schüleraustausch mit Draguignan. Die offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten in Draguignan stehen noch bevor, sie finden vom 20. bis 23. September statt.

Mit drei Bussen reisen die Tuttlinger nach Südfrankreich, um 30 Jahre „Jumelage“ zu feiern und die Freundschaft zu festigen. Oberbürgermeister Michael Beck, die Vertreterin der Stadtverwaltung, Elisabeth Gragert, Gemeinderäte, das Partnerschaftskomitee von Draguignan mit seinem Vorsitzenden Hans Roll und die Vorsitzende des Bexer Partnerschaftskomitees Brigitte Breinlinger (sie ist neben Lore Lutz und Gabriele van Overstraeten auch stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Draguignan), Vertreter von Vereinen, Lehrer der Partnerschaftsschulen sowie Handwerker, die in der Partnerstadt im Rahmen des Jubiläumsprogramms alte Handwerks-kunst ausstellen und vorführen, sind dabei.

Der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Draguignan, Hans Roll, freut sich: „Wir haben im Jahr des 30-jährigen Jubiläums mit Draguignan eine lebhafte Partnerschaft.“ Dabei habe sich diese durchaus etwas gewandelt, die Begegnungen der Vereine seien vielleicht nicht mehr so ausgeprägt wie früher, dafür sei aber der Schüleraustausch sehr lebendig. „Es freut uns auch, dass wieder viele Schüler aus Frankreich zu uns kommen. Durch die partnerschaftlichen Beziehungen ergeben sich in der Bevölkerung viele persönliche Bekanntschaften, das ist ein wichtiger Baustein für ein funktionierendes Europa.“

In Draguignan erwartet die Besucher aus Tuttlingen ein umfangreiches Programm. Im Mittelpunkt steht natürlich die Partnerschaftszeremonie am Samstagmorgen mit Reden der beiden Bürgermeister, der feierlichen Übergabe der Fahnen, der Unterzeichnung der Schriftrolle, am Sonntag gibt es Salutschüsse der Bürgermeister. Fackelwanderung, Konzert der Duddlermusik, kulturelle Rundgänge, Boule-Turnier, Ausstellung und Vorführung alter Handwerke und natürlich provenzalische Spezialitäten sowie einen Fassanstich am Tuttlinger Marktstand sind weitere Programmpunkte im Rahmen des Jubiläums.

Während die Städtepartnerschaft mit Bex vor 40 Jahren offiziell beurkundet wurde, war der Schüleraustausch mit der Schweizer Stadt bereits vor 60 Jahren entstanden. In Bex wurden diese Jubiläen bereits im Juni gefeiert – mit Festakt und großem Umzug mit Beteiligung des Städtischen Blasorchesters. Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck und sein Amtskollege Pierre Rochat erneuerten im Beisein vieler Gäste ihr Freundschaftsversprechen. Die Partnerschaftskommissionen von Bex und Draguignan unterstützen sich gegenseitig, es gibt einen regen Gedankenaustausch. Auch bei der Stadtverwaltung und im Gemeinderat finde man immer ein offenes Ohr für die Aktivitäten. Es sei ein Unterschied, ob man ein Land als Tourist kennenlerne oder im Rahmen eines Austausches, sind sich die Vertreter der Partnerschaftskommissionen einig. So könnten auch Werte wie Respekt und Aufgeschlossenheit gegenüber den Menschen im anderen Land vermittelt werden.

Aus Anlass der Partnerschaftsjubiläen findet vor den offiziellen Feierlichkeiten in Draguignan in Tuttlingen eine Jubiläumsausstellung mit historischen Aufnahmen, aktuellen Fotos und Collagen mit Ansichten der drei Städte statt.

Die Vorstände der Partnerschaftskommissionen, vertreten durch Hans Roll, die frühere langjährige Vorsitzende Lore Lutz, Brigitte Breinlinger und Gabriele van Overstraeten sowie Elisabeth Gragert hatten zusammen mit Marion Bernhardt die Jubiläumsausstellung geplant. Die Fotografen Siegrid Bruch und Franz Vozeler-Pape hatten zusammen mit Marion Bernhardt die Partnerstädte Bex und Draguignan bereist, um aktuelle Fotos beizusteuern. Die Kommissionsmitglieder hatten zusätzlich eine Auswahl von Fotografien aus der Gründerzeit der Städtepartnerschaften und von Begegnungen getroffen. Auch die Künstlerin Ruth Lampke und Zeichner aus dem Kunstkurs „Urban Sketching“ von Marion Bernhardt beteiligen sich mit themenbezogenen Bildern.

In der Galerie Bernhardt am Place de Draguignan wird diese Ausstellung zum Tuttlinger Stadtfest am Samstag, 14. September, um 11 Uhr eröffnet. Zur Vernissage spricht Oberbürgermeister Michael Beck, Galerieleiterin Marion Bernhardt wird in die Ausstellung einführen. Zur Vernissage wird auch die Partnerschaftskommission aus Bex anreisen. Die Ausstellung dauert bis 12. Oktober und soll danach auch in den Partnerstädten gezeigt werden.