Nach schlaflosen Nächten und deprimierenden Zahlen bereitet Klinikum Normalbetrieb vor

Wie geht es mit der geplanten Erweiterung und den Sanierungen am Klinikum Tuttlingen weiter? Laut Krankenhaus-Geschäftsführer Sebastian Freytag sind die letzten Wochen und Monate intensiv für Planungen und Absprachen mit den Architekten genutzt worden, verschiedene Varianten auf Basis der ersten Planung wurden ausgearbeitet und geprüft. Freytag: „Ich gehe davon aus, dass wir Mitte des Jahres entscheidungsreif sind.“ Nun stehen Absprachen mit dem Sozialministerium in Stuttgart an, mit dem Aufsichtsrat und dem Landkreis als Träger, ehe nach der Kreistagssitzung im Juli ein Beschluss fallen soll. Wie berichtet, muss Platz für die Betten aus dem Klinikum Spaichingen geschaffen werden, zudem steht die Sanierung der Operationssäle und der Intensivstation an. „Wir prüfen dafür ausschließlich die Möglichkeiten am jetzigen Standort auf dem Berg, andere Optionen verfolgen wir nicht. Wir werden hier eine zukunftssichere Lösung finden.“ Erst in einem späteren Schritt sollen Lösungen für Nebengebäude, wie die ehemalige Pflegeschule oder die Räume des Gesundheitsamts, angegangen werden.

Die Chefarztvillen unterhalb des Klinikums sind abgerissen. Der freie Platz soll während der Bauphase als Reserve- und Lagerfläche dienen, auch als technische Verteilstelle. Freytag: „Wir sind froh, dass wir in unserer insgesamt beengten Situation diese Möglichkeit haben.“ Zudem stellen die Flächen eine Reserve als Parkmöglichkeiten dar. (iw)