Auf Marquardt-Areal sollen Seniorenwohnungen entstehen

Rund 15 Jahre, nachdem die Firma Marquardt ihren ehemaligen Firmensitz in der Bismarckstraße verlassen hat, steht das brachliegende Areal an der Ecke zur Zeughausstraße kurz vor dem endgültigen Verkauf. Die Firma Schweizer Immoprojekt GmbH aus Gerlingen plant dort ein Gebäude, das ein kombiniertes Konzept von betreuten Seniorenwohnungen und Familienwohnungen mit insgesamt rund 40 Wohneinheiten vorsieht. Grünes Licht gab hierzu gestern der Technische Ausschuss, der die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes genehmigte. Am kommenden Montag wird das Thema zudem im Gemeinderat besprochen.

„Es ist ein Areal, das nach Bebauung schreit“, signalisierte Oberbürgermeister Michael Beck das Interesse der Stadt, dass mit dem seit Jahren brachliegenden Gelände endlich etwas geschehen müsse. Schon vor zwei Jahren hatte ein Investor Interesse gezeigt, ein Pflegeheim zu errichten, letztendlich platzten die Pläne wohl aus wirtschaftlichen Gründen.

Sollte alles wie geplant verlaufen, wird es im kommenden Jahr mit dem Bau losgehen. Das Konzept sieht 38 betreute Wohneinheiten vor, die zwischen zwei und vier Zimmer groß sind. Dazu sind sieben Familienwohnungen geplant. Wahlweise soll eine Vollpflege buchbar sein, zudem soll es im Haus gemeinschaftliche Angebote an Freizeitaktivitäten und Treffs geben.

Die Anlage entsteht in Kooperation mit der gemeinnützigen Stiftung Innovation und Pflege aus Sindelfingen, die vorallem im Großraum Stuttgart im Bereich des betreuten und integrativen Wohnens tätig ist. Eine Tuttlinger Delegation hatte sich jüngst vor Ort in Sindelfingen ein Bild gemacht.

Ein Mißverständnis, das sich letztendlich als ein internes innerhalb der Stadtverwaltung herausstellte, brachte Investor Wolfgang Schweizer, Geschäftsführer Schweizer Immoprojekt GmbH, kurz in Bedrängnis. So hatte der OB im Vorfeld anfragen lassen, welche Entwicklungen es in der Höhe des Gebäudes gebe – sprich, ob es denkbar sei, auf die derzeit fünf geplanten Stockwerke noch weitere draufzusetzen. Diese Anfrage hatte Schweizer jedoch nicht erreicht, doch konnte er vor dem Gremium versichern, dass nichts gegen weitere Stockwerke spräche. „Der Bauplatz ist nicht preiswert, er ist sehr teuer und so ist es auch in unserem Interesse, das Ganze noch wirtschaftlicher zu gestalten“, sagte er.

Becks Interesse an weiteren Stockwerken war praktischer Natur: „Nicht, dass ich hier ein riesiges Hochhaus möchte, doch sollten wir überlegen, ob sich an dieser Stelle nicht weiterer zusätzlicher Wohnraum schaffen lässt.“