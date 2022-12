Auf einem Parkplatz ein Auto angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, zu der es am Montag zwischen 11.45 und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Tuttlingen gekommen ist. Ein Unbekannter prallte mit seinem Auto beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten grauen Mercedes und dellte dabei dessen Heckstoßstange ein. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Der Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/941-0, entgegen.