Auf Dienstbotengang mit der Grenzgängerin

Das Mariele, auch als Grenzgängerin bekannt, rumpelt am Freitag, 9. September, ab 18 Uhr wieder mit ihrem Leiterwangen durch die Tuttlinger Innenstadt. Sibylle Laufer und die Stadt Tuttlingen laden in einer Pressemeldung Interessierte dazu ein, sie auf dieser Erlebnisführung zu begleiten. Ihr Ziel: Sie muss den Lohndienstboten für Reisende vertreten und hat gehört, dass auch „Fürstenberger" von Emmingen dabei sein werden. Deshalb wird es einen kurzen Ausflug vom Jahr 1868 in ihre Kindheit und Jugend geben. Ob sie das Erzgräberlied noch kann? Warum das Bohnerz geschmuggelt werden musste und wohin erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Abend. Die Führung startet an der Stele Blickpunkte ‚Golem’ und kostet 14 Euro pro Teilnehmender. Eine Anmeldung ist über die Internetseite diegrenzgaengerin.de oder bei Sibylle Laufer unter der Telefonnummer 0157 / 84147176 möglich.