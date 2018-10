Auf der Suche nach Anstand

Es beginnt mit einem Bier. Nein, zwei Bieren. Das von Axel Hacke und das seines Freundes, mit dem er in der Kneipe sitzt. Das Bier, das sie bestellt haben, sagt der Freund, könne man ja eigentlich nicht mehr trinken. Die Brauerei sei für allerhand Umweltsünden verantwortlich und expandiere ohne Rücksicht auf Verluste. Eigentlich müsse man es boykottieren. Und das macht der Freund dann auch, zumindest beim zweiten Bier.

Anständig, findet Hacke. Nur was ist das eigentlich, Anstand? Im Bus aufzustehen, wenn eine ältere Dame hereinkommt? „Es schwappt ja seit einer Weile nicht nur eine Woge von Anstandslosigkeit um die Welt, sondern ein ganzer Ozean tobt“, stellt der Kolumnist des Süddeutsche-Zeitung-Magazins in seinem neuen Buch fest. „Der Verlust jeglichen Anstands“ habe einen Menschen nicht daran gehindert, Präsident der USA zu werden. Facebook-Nutzer bezeichnen sich in Kommentaren wechselseitig als „Vollidioten“, „Dreck“, „Pack“ oder „Stück Scheiße“. Paare sitzen sich in Restaurants gegenüber und schauen nicht sich an, sondern ihr Smartphone.

Es reiche aber nicht, Anstand im herkömmlichen Sinne als Umgangsformen zu sehen, glaubt Hacke und wühlt sich auf der Suche nach einer umfassenden Antwort durch eine Reihe von Dichtern und Denkern: Albert Camus und Immanuel Kant, Erich Kästner, Hans Fallada und Aristoteles. Im Wechsel mit eigenen Erfahrungen, Episoden und Dialogen mit eben jenem namenlosen Freund ist das eine durchaus kurzweilige Angelegenheit.

Es kommen alte Staatstheorien genauso zur Sprache wie aktuelle Veränderungen in unserer Gesellschaft. Locker zu lesen, nicht als das akribische Werk eines Soziologen, sondern als die Spurensuche eines gelernten Journalisten.

Das Interesse und Verständnis für andere gehe vielen ab, argumentiert Hacke und fragt seinen Freund: „Ist es eigentlich naiv, wenn ich der Ansicht bin, dass man im Leben von einer prinzipiellen Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber sein sollte?“ Die Antwort gibt er sich selbst: Es gehe beim Anstand nicht nur um Freundlichkeit, sondern auch um Respekt, den Versuch, zu verstehen, Anerkennung, Rücksicht, Wohlwollen und Solidarität. Und da, ist Hacke überzeugt, müsse jeder bei sich selbst anfangen.

Im Zusammenspiel lesenswert

Wer Hacke bisher nur als Autor launiger Episoden aus seinem Leben oder Erziehungsratgeber kennt, wird mit dem Buch eine tiefsinnigere Seite kennenlernen. Grüblerisch und politisch, wie es manche seiner Kolumnen sind, ohne aber den gewissen Schalk in der Schreibe vermissen zu lassen – ein Zusammenspiel, das das Buch so lesenswert macht.