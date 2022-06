Auf der Fahrt nach Tuttlingen: Reisende stecken Stunden im IC fest

Bahnreisende im Intercity (IC) von Singen nach Stuttgart haben am Montag viel Geduld gebraucht. Wegen einer Störung an der Lok blieb der Zug auf der Fahrt nach Tuttlingen am Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Singen stehen. Erst nach rund drei Stunden wurden die Fahrgäste aus dem defekten Zug gerettet.

Um 10.35 Uhr war der IC planmäßig aus Singen abgefahren, sollte um 12.43 Uhr in der Landeshauptstadt ankommen. Tat er nicht, weil die Antriebsmaschine streikte. „Wir fahren 200, 300 Meter. Dann geht nichts mehr“, berichtet ein Fahrgast, der aus dem Zug in der Redaktion anruft, aber namentlich nicht genannt werden möchte.

Die Deutsche Bahn (DB) bestätigt: „Unser Fahrpersonal hat nach Start in Singen mehrfach versucht, die Fahrt fortzusetzen. Das Fahrzeug konnte aber die Antriebsleistung nicht mehr auf die Schiene bringen. Die Ursache dafür ist noch unklar.“

Weil es auch im „Rückwärtsgang“ nicht zurück zum Bahnhof nach Singen reichte, wurde eine Hilfslok angefordert, die den Zug zurück an den Startpunkt zog. Eine frühere Rettung der Fahrgäste aus dem Zug sei nicht in Frage gekommen, teilt die Bahn mit.

„Die Örtlichkeit, an der der Zug zum Halten kam, ist schlecht zugänglich und zur Evakuierung der Fahrgäste nicht geeignet“, erklärt ein Bahnsprecher auf Anfrage. Erst gegen 13.30 Uhr war der Zug wieder am Bahnhof Singen, die Fahrgäste konnten ihre Reisen mit anderen Verbindungen fortsetzen.

Bahn und Reisende widersprechen sich

Für den Fahrgast waren die Zustände im Zug schwer auszuhalten. Zwar hätte das Bahnpersonal Wasser verteilt. Die Mitreisenden – insbesondere Kleinkinder und Senioren – hätte die Wärme schon zu schaffen gemacht. Die DB erklärt hingegen: „Während des Stillstands auf der freien Strecke war die Stromversorgung des Zugs dauerhaft gewährleistet – sowohl die Klima- als auch die Toilettentechnik waren nicht abgehängt“, sagt ein Bahnsprecher.

Das Unternehmen bittet die Reisenden „für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung“. Auf die Frage, ob es eine Entschädigung geben solle, gab es keine Antwort. Ab zwei Stunden Verspätung kann der Fahrgast die Hälfte des Fahrpreises zurückfordern.