Auf dem Alten Friedhof liegen die Wurzeln der Stadt

Zur Ausstellungseröffnung „Historische Orte: Der Alte Friedhof“ haben sich die Teilnehmer der Vernissage am Freitagabend an historischer Stelle im Kulturhaus Altes Krematorium getroffen. Museumsleiterin Gunda Woll und Stadtarchivar Alexander Röhm ließen dabei in eindrucksvoller, kurzweiliger Art und Weise einzelne Epochen des geschichtsträchtigen Ortes wieder aufleben.

Die Ausstellung selbst findet im Fruchtkasten statt, wo sich die Teilnehmer im Anschluss an die Vernissage bei einem Glühwein die Exponate anschauen konnten.

Wer hätte das gedacht: an der Stelle des im September eröffneten neuen Bürgerparks befinden sich die Wurzeln der Stadt Tuttlingen. „Die Geschichte des Alten Friedhofs weist 1400 Jahre in die Vergangenheit zurück. Deutlich weiter als die erste Erwähnung der Stadt, diese war erst vor 1221 Jahren“, stellte Oberbürgermeister Michael Beck in seiner Begrüßung fest. „Bekannt ist, dass auf diesem Areal die Alemannen siedelten und einen Friedhof anlegten. Das erste Dorf im Bereich Tuttlingen war hier. Der Alte Friedhof ist somit Ausgangspunkt der Tuttlinger Geschichte, hier sind die Wurzeln der Stadt“, stellte Michael Beck fest.

Ein Ort, der bis heute an das Sterben und die Endlichkeit des Lebens erinnert – weniger als Grabstätte, mehr als Gedenkstätte, denn mit der Gedächtniskapelle und dem Ehrenfriedhof werde die Erinnerung lebendig gehalten. Ein Ort, an dem man über Vergangenheit und Zukunft nachdenkt. „Die interessante Ausstellung erklärt, wie der Alte Friedhof zu diesem Ort wurde“, bemerkte Michael Beck abschließend.

Zum Auftakt der Veranstaltung hatten sich Gunda Woll und Alexander Röhm mit den Ereignissen beschäftigt, die sich auf dem Alten Friedhof beziehungsweise rund um den Alten Friedhof zugetragen haben – und dies anlässlich eines historischen Datums: Am Samstag, 24. November, jährte sich die Schlacht bei Tuttlingen zum 375. Mal. Stadtarchivar Michael Röhm ging auch auf die Entstehung und den Verlauf des 30-jährigen Krieges ein, bei dem die kaiserliche Armee am 24. November die feindliche französische Armee, die sich in Tuttlingen im Winterlager befand, angriff und erfolgreich schlug. Bei dem Gefecht wurde auch die Pfarrkirche auf dem Friedhof zerstört, „ihre Existenz beweist, dass die ursprüngliche Siedlung Tuttilinigas, wie sie in der ersten Erwähnung anno 797 genannt wird, hier am Fuße des Honbergs lag. Denn Kirchen wurden immer im Zentrum des Dorfes errichtet, wobei der Friedhof um sie herum angelegt wurde“, erläuterte Gunda Woll.

Grabbeigaben gefunden

Belege dafür, welche Bedeutung dem Alten Friedhof zukommt, liefert die Archäologie: Bei Ausgrabungen wurden im Hof des ehemaligen Katharinenheimes (heute IFC) ein Grubenhaus angeschnitten, in dem Webgewichte gefunden wurden. Weitere Funde, Grabbeigaben aus mindestens 52 alemannischen Gräbern, belegen, dass die Siedlung um die Pfarrkirche älter als die schriftliche Überlieferung ist. „Die Vermutung liegt nahe, dass der Friedhof, den wir jetzt den Alten Friedhof nennen, die alemannische Tradition fortsetzte“, berichtete Alexander Röhm.

Günter Müller, der die Grabmale auf dem Alten Friedhof dokumentierte, berichtete über seine kniffligen genealogischen Recherchen, zum Beispiel mittels eines noch vorhandenen Grabsteins, der die Geschichte der Familie Storz-Müller und ihres Sohnes Karl Wilhelm Hermann Storz „erzählt“, von dem Feldpostbriefe in der Ausstellung zu finden sind.

Aber auch Bestattungsformen und Leichenpredigten waren Bestandteil der Vorträge sowie der Wandel des Alten Friedhofes – nachdem 1983 der neue offiziell eingeweiht worden war, – zur Parkanlage Alter Friedhof. Der neue Bürgerpark soll aber nicht nur als „Grüne Oase“ angenommen werden, sondern als Ort der Erinnerung, der die mehr als 1000-jährige Geschichte der Stadt Tuttlingen wiedergibt“, schloss Gunda Woll ihren Vortrag.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von einem Flötenensemble der Musikschule Tuttlingen. Zahlreiche Funde der Ausgrabungen sind in der Ausstellung im Fruchtkasten zu sehen.