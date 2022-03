Auf das eigene Gefühl hören und Grenzen setzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Ich bin stark!“ lernten zehn Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren, wie sie sich klug in Konfliktsituationen verhalten können.

Bei dem Kurs von Bianka Neußer, Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin vom Bodensee, geht es nicht darum, Gewalt zur Konfliktlösung anzuwenden, sondern durch Selbstbehauptung und innere Stärke einen Konflikt zu vermeiden.

Die erste Reaktion sollte immer ein Signal durch die Körperhaltung und den Blick sein. Danach erfolgt die deutliche Benennung wie beispielsweise „Nimm die Finger weg!“. Dadurch werden auch außenstehende Personen auf die Situation aufmerksam gemacht.

Wenn dennoch einmal körperliche Verteidigung notwendig wird, will diese natürlich auch geübt sein. So lehrte Bianka Neußer auch die verschiedenen Schwachpunkttechniken wie beispielsweise ein Tritt oder Schlag in den Unterleib des Angreifers. Es handelt sich hierbei um einfache Techniken, welche man aber im Ernstfall nicht vergisst.

Den Veranstaltern des Workshops (das Netzwerk International und das Kath. Jugendreferat Tuttlingen-Spaichingen) war es wichtig, dass die Mädchen lernen, laut „NEIN!“ zu sagen und ihre eigenen Grenzen setzen.