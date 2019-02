Auch nach 50 Jahren: Bei Gassners gibt’s immer was zum Lachen

Barbara und Siegfried Gassner feiern ihre Goldene Hochzeit, und zwar wie es sich am Schmotzigen Dunschdig gehört: Barbara Gassner in einem alten Brautkleid mit großem Hut und Siegfried Gassner in Frack und Gamaschen. Gefeiert wird am Abend mit der Familie im „Löwen“ in Möhringen, und früh morgens ist das Jubelpaar von der Stadt Tuttlingen zur närrischen Party ins Dachgeschoss im Rathaus eingeladen.

Beide sind voller Tatendrang, unternehmenslustig, lachen viel und freuen sich über die gemeinsame Zeit, die sie miteinander verbringen können. Sie haben tolle Kinder, viele Freunde, eine gute Nachbarschaft. Blicken sie auf die 50 gemeinsamen Jahre zurück, dann sind sie besonders stolz darauf, was sie alles gemeinsam geschafft haben „ohne jegliche fremde Unterstützung“, betont Siegfried Gassner.

Kennengelernt haben sich die beiden auf kleinen Umwegen: Siegfried Gassner hatte eine Freundin, die in Rietheim in einem Firmenhaushalt arbeitete. Diese war mit Barbara Gassner bekannt, die ebenfalls in Rietheim in einem anderen Firmenhaushalt angestellt war – heute würde man die Tätigkeit als „Au-pair“ bezeichnen. Der damals 17-jährige Siegfried Gassner fand seine jetzige Frau schon damals sehr nett.

Gefunkt hat es aber erst zwei Jahre später. „Ich bin an Pfingsten 1967 mit zwei Freundinnen von Wurmlingen aus ins ,Hirschbrünnele’ nach Tuttlingen gewandert“, erinnert sich Barbara Gassner. Da war auch Siegfried Gassner mit zwei Freunden. Spontan beschlossen sie, gemeinsam in Siegfried Gassners VW-Käfer auf den Hohen Karpfen zu fahren, danach ging es zum Tanz nach Weilheim. „Von da an gehörten wir zusammen“, erzählt Siegfried Gassner. „Ich habe sogar den mit Freunden geplanten Urlaub in Spanien abgesagt. Ich wollte sie nicht alleine lassen.“

Im Juni 1968 folgte die Verlobung und am 28. Februar 1969 wurde standesamtlich geheiratet, am 1. März kirchlich. Siegfried Gassner war 42 Jahre lang Mechaniker bei Aesculap. Barbara Gassner arbeitete wegen der beiden Töchter Sabine und Tina zunächst als Heimarbeiterin, danach in Teilzeit 15 Jahre lang als Verkäuferin in einer Metzgerei und 22 Jahre lang im Betriebsrestaurant von Aesculap. Noch heute kocht sie gerne, vor allem für viele Leute, „und sehr gut“, betont Siegfried Gassner. „Mein Hobby war und ist meine Familie, das Haus, der Garten“, erklärt Barbara Gassner.

Siegfried Gassner Leidenschaft war das Angeln. Er war zeitweise in sieben Angelvereinen aktiv und machte mit Freunden zahlreiche Angelreisen nach Irland, Norwegen, Spanien, „auch zum Hochseefischen. Meine Frau hat mich immer gehen lassen“, berichtet er strahlend. „Ich habe dann die Ruhe genossen“, erklärt sie lachend.

Langeweile kommt bei den Gassners nicht auf: „Wir helfen da, wo wir gebraucht werden.“ Bei Veranstaltungen der Ringer in Wurmlingen zum Beispiel, oder sie übernehmen ehrenamtliche Dienste im Haus der Senioren. Außerdem treffen sie sich regelmäßig mit Freunden: Im Winter jeden Sonntag auf dem Witthoh in der Dupfee, im Sommer am See. Gemeinsam gehen sie seit der Rente viel auf Reisen, nach Norwegen, Irland, Durbach oder Mallorca. Die Gesprächsthemen gehen den beiden nicht aus – und es gibt immer noch viel zu lachen. Daher gibt es wohl auch die etwas ungewöhnliche Feier zur Goldenen Hochzeit. „Seit 40 Jahren gehe ich mit einem Freund am Schmotzigen immer auf die Fasnet nach Möhringen“, erklärt Siegfried Gassner – und so stand es für beide außer Frage, dass sie ihren Festtag mit Familie und Freunden entsprechend feiern werden. „Narri-Narro“.