Auch Hockey beim Tennisclub Rot-Weiß

Seit über zehn Jahren gibt es inzwischen Hockey in Tuttlingen und die Abteilung ist seit der Gründung stetig am Wachsen. Anfänglich noch bei der Turngemeinde Tuttlingen 1859 anhängig, gehört Hockey inzwischen zum Tennisclub Rot-Weiß Tuttlingen. Inzwischen hat Magnus Pinnekamp die Geschicke der Abteilung übernommen. Die heute sieben Trainingsgruppen werden unter anderem von ihm und weiteren Jugendlichen geführt.

Im Jahr 2020 war abzusehen, dass einige ältere Jugendtrainer der Heimatstadt Tuttlingen zugunsten eines Studiums den Rücken kehren würden. Der Weggang dieser Spieler würde auch ein Fehlen an Übungsleiter bedeuten. Das war der Grund, warum Hockey-Vorstand Magnus Pinnekamp das Freiwillige Soziale Jahr im Sport (FSJ) ins Leben gerufen hatte mit dem Wunsch, die Stelle aus der eigenen Jugend zu besetzen. Mit Ben Bayha konnte die Hockeyabteilung ein Eigengewächs gewinnen, was für die Abteilung unglaublich wertvoll war. Sein Nachfolger Felix Bader, seit September dieses Jahres im Dienst des TC Rot-Weiß, gehört sozusagen ebenfalls seit den Hockey-Anfängen zum Inventar der Abteilung. Die Arbeit im FSJ ist sehr umfangreich, was manchmal eine Herausforderung ist, aber auch viel Spaß bereitet. Sowohl Ben als auch Felix freuen sich, dass sie während des FSJ die Möglichkeit haben, sich beruflich zu orientieren und dabei mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

Die monatlichen Kosten betragen 520 Euro. Hiervon erhält der FSJler ein Taschengeld in Höhe von 310 Euro, der Rest geht an die BWSJ, Träger des Freiwilligen Sozialen Jahrs im Sport, und wird für die professionelle Betreuung verwendet, erklärt Claudia Ebinger, Kassenwartin Hockey. Gegenfinanziert wird der Betrag neben den Mitgliedsbeiträgen zu einem großen Teil durch Förderungen, wovon die BKK B. Braun Aesculap das Projekt mit 1500 Euro beziehungsweise 2000 Euro pro Schuljahr unterstützt. Kinder und Jugendliche erhalten dank des FSJ gleiche gesundheitliche Chancen, wofür sich die BKK B. Braun Aesculap gerne engagiert.