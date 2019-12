Der Turnverein Nendingen hat am Sonntag in den Donau-Hallen mehr als 200 Kinder im Rahmen seiner Kinderweihnachtsfeier beschert. Bevor jedoch Sankt Nikolaus jedem Kind ein TV-Shirt des Vereins übergeben konnte, zeigten die Kids ihm und den vielen Gästen in einem sportlichen, unterhaltsamen Bühnenprogramm ihr Können. Die Darbietungen mit dem Motto „Der Geist der Weihnacht“ der Bambini, Vorschulkinder, Tanzmäuse, Turnschlümpfe, Tanzsterne der kleinen, mittleren und großen Roper sowie den Minihandballern wurden von den Eltern, Großeltern und Geschwistern mit großem Beifall bedacht.