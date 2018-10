Auch der Sängersteg ist nun gesperrt

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hat, ist ab sofort auch der Sängersteg gesperrt, die Brücke, die aus Richtung Umläufle hinüber zum Stadtgarten führt. Bei einer genauen Untersuchung habe sich am Donnerstag herausgestellt, dass auch beim Sängersteg Teile der Konstruktion angefault seien, teilte die Stadt Tuttlingen mit. Bei einer zielgerichteten Untersuchung der Schäden, die auch die vorübergehende Sperrung des Rathausstegs erforderlich machten, wurden nun auch beim Sängersteg derartige Verfaulungen entdeckt – wenngleich noch nicht so weit fortgeschritten.

Da die Sicherheit der Passanten das oberstes Gebot sei, habe man sich zur Sperrung entschlossen, teilte die Stadtverwaltung mit. Für die beiden Holzbrücken wird jetzt mit Hochdruck an einer provisorischen Sicherung gearbeitet, so dass diese so schnell wie möglich wieder freigegeben werden können.

Für die Querung der Donau stehen weiterhin die Groß Bruck und der Poststeg sowie die Brücke auf der Theodor-Heuss-Allee zur Verfügung.