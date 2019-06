„Auch der größte Idiot hat jemanden, der ihn liebt“

Tickets für den Vortrag von Jens Tomas am Donnerstag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr in der Möhringer Angerhalle gibt es bei der Agentur Sprecherhaus online unter: www.sprecherhaus-shop.de, per E-Mail an: info@sprecherhaus.de, telefonisch unter 02561 / 97 92 888 oder an der Abendkasse. Einzelkarten kosten 55 Euro, Abokarten-Inhaber zahlen nur 49 Euro je Ticket. An den Vortragsabenden ist ein Büchertisch geboten, um die Bücher des Referenten zur Wissensvertiefung kaufen zu können. Getränke kann man zu kleinen Preisen beim Gastroteam kaufen.