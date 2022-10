Dem Landkreis Tuttlingen geht das Geld aus

Insgesamt plant die Kreisverwaltung im Gesamtergebnishaushalt mit Erträgen im Volumen von 259,9 Millionen Euro. Dem stehen Aufwendungen von 263,3 Millionen Euro gegenüber. Dabei bildet der Sozialhaushalt den größten Block an Aufwendungen. Insgesamt ergibt sich daraus für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag im Haushalt von 3,36 Millionen Euro (die Erhöhung der Kreisumlage, die fünf Millionen Euro in die Kasse spülen soll, ist in dieser Summe bereits berücksichtigt).

Das Haushaltvolumen steigt bei den Erträgen gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Millionen Euro, bei den Aufwendungen um 7,0 Millionen Euro.

Wird die Erhöhung der Kreisumlage beschlossen, bleibt dem Landkreis ein Defizit von 3,3 Millionen Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant, das Defizit soll aus den Rücklagen finanziert werden. Diese werden dann aber zum Jahresende 2023 auf lediglich noch 3 Millionen Euro abgeschmolzen sein.

Der Haushalt wird in den kommenden Wochen nun in den Ausschüssen des Kreistags beraten und dann in der Kreistagssitzung am 15. Dezember verabschiedet.