Auch bei sechs Grad flitzt es in Möhringen

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause war es wieder so weit. Der Fremdenverkehrsverein Möhringen begrüßte weit über 100 Gäste bei seiner Osterbrunnenbegehung.

Der erste Vorstand Jürgen Lepszy führte die Besucher an alle vier geschmückten Brunnen und informierte diese mit kurzen und lustigen Begebenheiten. So durften die Kinder unter anderem erfahren, dass in Australien der Osterbilbi, ein Kaninchennasenbeutler, den Kindern die Ostereier bringt. Aber auch die Erwachsenen hatten Kenntnis darüber erhalten, dass der älteste Narrenbrunnen in Ettlingen bei Karlsruhe steht und dass der Möhringer Narrenbrunnen 1964 erbaut wurde. Auf der kurzweiligen Führung wurde manches Wissenswerte über Möhringen, den Brunnen und anderen Gegebenheiten vermittelt. Zudem wurden die Erwachsenen mit Eierlikör und die Kinder mit Schokolollies versorgt, das ein Vereinsmitglied im Hasenkostüm kredenzte.

Im Anschluss versammelten sich alle auf dem Gelände des Berufsförderungszentrum. Dort startete für die Kinder der Osterflitz, wo diese Plastikeier auf einem Feld sammelten und dann gegen einen Osterhasen und Ostereier eintauschen durften.