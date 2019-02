Auch Bach-Kompositionen sind als Jazz-Version geeignet

Das Blue Rondo Quartett hat am Sonntag mit seinen Darbietungen die vielen Zuhörer in der Tuttlinger Auferstehungskirche verzaubert.

Bereits mit dem ersten Stücken „Präludium C-Dur“ sowie „Gavotte h-Moll“ , beides von J. Loussier arangiert, zogen die vier Vollblutmusiker die Besucher in ihren Bann. Sie machten deutlich, wie geradezu prädestiniert Bach-Kompositionen mit ihren vielen Synkopen als Jazz-Version geeignet sind. „Django“ ( John Lewis), herrlich leicht und heiter interpretiert, reihte sich nahtlos ein. Jeder kennt von Altmeister Dave Brubeck sein „Take five“, aber auch das „Blue Rondo a la Turk“ wurde beeindruckend dargeboten. Dabei wurde nach alter Jazz-Manier jedes einzelne Solo des Interpreten laut beklatscht.

Joe Kenney (Vibraphon, Gesang, Orgel) führte mit erklärenden Worten durch das abwechslungsreiche Programm und stellte die einzelnen Künstler vor: Otmar Mayer (Klavier, Orgel, Gitarre), Fabian Huger (Bass) und Oliver Felbinger (Schlagzeug).

Der schwedische Komponist Esbjörn Svensson trug mit seinen Kompositionen „Dodge the dodo“ und „Spam-Boo-Limbo“ zur besten Unterhaltung bei, wobei Drummer Felbinger zeigen konnte, was man aus einem Schlagzeug herausholen kann. „La Cathedrale de Strasbourg“ von Thijs von Leer, schwermütig aber beeindruckend. Nach einer kurzen Erfrischungspause wurde der Abend mit „Hamburger Concerto“ von Th. van Leer und J. Akkerman fortgesetzt, bevor bei „Fanfare for the common man/America“ von A. Copland/L.Bernstein/K.Emerson viele bekannte Themen (wie „I like to be in america aus West Side Story) in unterschiedlichen Variationen gespielt wurden.

Das offizielle Ende des Programms bildete „Variations on a theme by Nicolo Paganini“ von A. L. Webber, das er für seinen Bruder, der als Cellist einem bekannten Orchester angehörte, komponiert hatte. In der Zugabe gab es eine Suite von Johann Sebastian Bach zu hören.