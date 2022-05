Atemschutzgeräteträger haben ihre Prüfung bestanden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Atemschutzgerät ist eines der wichtigsten Arbeitsmittel in den Feuerwehren. Daher umfasst die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger auch insgesamt 25 Stunden. In dieser Zeit wurden theoretische Inhalte wie die Atmung und der Blutkreislauf des menschlichen Körpers, Wirkungen von Atemgiften, der Gebrauch und Umgang mit den Atemschutzgeräten, sowie die Einsatzmöglichkeiten und -grenzen vermittelt. Außerdem lernten die zwölf Teilnehmer das sichere Arbeiten und die eigenen körperlichen Grenzen beim Einsatz unter Atemschutz in praktischen Übungen kennen. Hierzu wurden an verschiedenen Objekten Einsatzszenarien von den Ausbildern aufgebaut, die durch die angehenden Atemschutzgeräteträger abgearbeitet werden mussten.

Bei diesen Übungen wurde das Orientieren beziehungsweise das akribische und strukturierte Durchsuchen von verrauchten Räumen bei Nullsicht und das Retten von Personen geübt. Aber auch die Handhabung von technischem Equipment und das richtige und vor allen Dingen das sichere Verhalten bei gefährlichen Brandeinsätzen wurden immer wieder trainiert. In solchen Einsätzen kann es zu extremen physischen und psychischen Belastungen oder Stress-Situationen kommen, die potenzielle Folgen haben können.

Die theoretische und praktische Ausbildung erfolgte im Atemschutzzentrum des Landkreises Tuttlingen. Hier musste die Fitness an den Übungsgeräten wie Endlosleiter, Ergometer, Armergometer und Laufband unter Beweis gestellt werden. Auch die Übungsanlage und der sogenannte Zielraum verlangten ein hohes Maß an körperlicher Belastbarkeit und Ausdauer.

Nachdem alle Teilnehmer ihre Prüfungen erfolgreich absolviert hatten, können sie bei künftigen Brand- und Hilfeleistungseinsätzen unter umluftunabhängigem Atemschutz eingesetzt werden.

Wir haben die Feuerwehrmänner zu qualifizierten und absolut hoch motivierten Atemschutzgeräteträgern ausgebildet, so das Statement der Landkreisausbilder Norbert Lewandowski, Manfred Altmeyer und Jordan Sattler.

Die Ausbildung erfolgreich bestanden haben: Fischer Yannis, Fritz Timo, Grießhaber Vinzenz, Schmid Jonathan (Buchheim), Marquardt Konstantin, Vorwalder Niklas, Weiß Simon (Rietheim), Stettwieser Konrad, Würthner Tim (Aixheim), Berger Marlon (Hausen o.V.), Kotte Marco (Wehingen) und Klem David (Möhringen).