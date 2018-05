Asylbewerber geht mit Holzlatte auf CDU-Politiker los

Ein 48-jähriger pakistanischer Asylbewerber hat am Dienstag gegen 9.15 Uhr beim Landratsamt in Tuttlingen randaliert. Der polizeibekannte Mann schlug zunächst mit einer Holzlatte, die mit Schrauben und Nägeln gespickt war, die Scheibe an einem Büro der Ausländerbehörde ein. Am Montag soll ihm wegen anderer Delikte vor dem Amtsgericht in Tuttlingen der Prozess gemacht werden.

Durch das entstandene Loch zertrümmerte der Mann den PC-Bildschirm auf einen Schreibtisch. Die anwesende Mitarbeiterin der Ausländerbehörde wurde dabei laut der Polizei nicht verletzt. Im Anschluss begab sich der Mann auf die Bahnhofstraße, stoppte einen Pkw und schlug mit der Holzlatte mehrmals auf die Motorhaube des Wagens. Sozialdezernent Bernd Mager (Mitglied im CDU-Kreisvorstand), der den Vorfall beobachtet hatte, versuchte, den aufgebrachten 48-Jährigen zu beruhigen und wurde dann ebenfalls mit der Latte attackiert und im Gesicht leicht verletzt.

Bernd Mager (CDU) (Foto: sz / Archiv)

Letztendlich konnte der Mann zu Boden gebracht und fixiert werden. Die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen nahmen den Randalierer in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit eine Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Aslyantrag im Februar 2016 abgelehnt

Der Pakistaner, dessen Asylantrag bereits im Februar 2016 abgelehnt worden ist, muss am Montag vor Gericht erscheinen. Ein erster Prozesstermin war in der vergangenen Woche ausgefallen, da sein Dolmetscher nicht erschienen war.

