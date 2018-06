ASV will Einzug ins Halbfinale perfekt machen

Für die Bundesliga-Ringer des ASV Nendingen steht ein entscheidender Doppelkampftag an. Zunächst geht es am Samstag zum Rückkampf zum 1. Luckenwalder SC und schon tags darauf kommt es um 17 Uhr in der Mühlauhalle zum Aufeinandertreffen mit dem KSV Aalen.

Der Terminplan mutet den Nendinger Ringern an diesem Wochenende viel zu. Erst steht die 720 Kiometer lange Anreise nach Luckenwalde an, die ab Freitagmorgen in zwei Etappen mit Übernachtung in Leipzig geplant ist. Auf den Kampf in der Fläminghalle am Samstagabend, der auf 18 Uhr vorgezogen wurde, folgt dann sofort die strapaziöse Rückfahrt im Bus.

Trainer Volker Hirt wird sich sicher Gedanken machen, ob er diese Strapazen vor dem wichtigen Kampf gegen Aalen am Sonntag allen seinen Ringern zumuten kann. Aber selbst wenn er den einen oder anderen Ringer beim LSC pausieren lässt, könnte es doch für einen knappen Auswärtssieg reichen. Der LSC ist aber in der Rückrunde mit Nick Matuhin und dem Norweger Felix Baldauf in den beiden oberen Klassen stärker einzuschätzen als im Vorkampf.

Am Sonntag könnte dann der ASV schon den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Frank Stäbler (75 kg, G) gilt um 15 Uhr im Nachholkampf gegen den Aalener Ilyas Özdemir als Favorit. Mit einem Sieg würde er dem ASV nach dem Zwischenstand von 10:10 den Sieg aus der Vorrunde gegen den KSV Aalen sichern.

Ab 17 Uhr geht es dann in den mit Spannung erwarteten Rückrundenkampf gegen die Ostalbbären. Der KSV Aalen wittert nach seinem überraschend klaren Erfolg in Luckenwalde am vergangenen Samstag Morgenluft und hat durchaus noch eine realistische Chance auf die Qualifikation für die Finalkämpfe im Januar. Nach den ersten drei ganz engen Kämpfen dieser Saison in diesem Schwabenderby darf auch diesmal mit einer spannenden Begegnung mit einem offenem Ausgang gerechnet werden.

Der Aalener Trainer Patric Nuding hat es in dieser Saison immer wieder geschafft, seine Aufstellung genau auf den jeweiligen Gegner auszurichten. Und so gelangen bemerkenswerte Auswärtssiege nicht nur im September beim ASV, sondern dann auch in Ispringen, in Adelhausen oder jetzt in Luckenwalde mit 20:11. Und auch der SVG Weingarten wurde in der Rückrunde von den Aalenern mit 14:12 bezwungen.

Mit Söner Demirtas (75 kg, F) und Daniel Ligeti (130 kg, F) hat der KSV zwei Sieggaranten im Freistil. Mögliche Sieganwärter sind auch die noch unbesiegten David Karecinski (66 kg, G) oder Selahattin Klilicsallayan (66 kg, F). Außerdem können sie als Nicht-EU-Ringer entweder den Weltmeister Vlademir Khinchegashvili (61kg F) oder den ebenfalls noch ungeschlagenen Arsen Julfalkyan (75 kg G) einsetzen.

ASV-Trainer Volker Hirt hofft natürlich auf einen Sieg, aber auch er geht davon aus, dass der Ausgang dieser Begegnung absolut offen ist: „Mit der Unterstützung unserer Fans könnte es aber vielleicht doch wieder klappen.“

Zweite empfängt Furtwangen

Nicht nur die Nendinger Bundesligaringer gehen als Favoriten auf die Matte. Die Zweite gilt am Samstag um 20 Uhr in der Mühlauhalle als Favorit gegen den KSK Furtwangen, der im Augenblick am Tabellenende der Regionalliga steht.

Auch die Schülermannschaft sollte am Samstag ab 17.45 Uhr an ihrem letzten Kampftag zwei Siege einfahren. Und auch die dritte Mannschaft gilt am Sonntag um 15.30 Uhr im Vorkampf als Favorit gegen den Tabellendritten AV Hardt II.

Das Aufbauteam trifft sich an der Mühlauhalle am Freitag um 18 Uhr und am Samstag ab 8 Uhr. Der Abbau beginnt dann nach den Kämpfen am Sonntag.

Auch am Sonntag, 13. Dezember, wird in Zusammenarbeit mit TuTicket wieder ein Ringer-Fan-Bus aus dem Donautal eingesetzt. Abfahrt ist am Fridinger Bahnhof um 15.40 Uhr. Es werden wieder alle regulären Bushaltestellen in Mühlheim, Stetten und Nendingen bis Tuttlingen angefahren. Ankunft an der Halle ist um 16.12 Uhr. Rückfahrt um 19.30 Uhr. (fr)