ASV verpflichtet Mijaín López und Yowlys Bonne

Der in der Deutschen Ringerliga (DRL) startende ASV Nendingen hat am Wochenende mit den beiden Kubanern Yowlys Bonne und Mijaín López zwei Weltklasse-Ringer verpflichtet. Beide Ringer sind alte Bekannte beim ASV und waren Teil der Mannschaft, die 2016 die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte.

„Wir wollen unserem Publikum etwas bieten“, sagte ASV-Geschäftsführer Markus Scheu und ergänzt: „Unser Ziel ist das Halbfinale. Und im Halbfinale wollen wir konkurrenzfähig.“ Das war in der vergangenen Saison gegen den VfK Schifferstadt nicht der Fall. Scheu bestätigte, dass die Vehandlungen mit den beiden Kubanern nicht leicht waren.

Lopez gehörte bereits in der vergangenen Saison zum ASV-Kader, konnte aber aus Termin-Gründen nicht auf die Matte gehen. Für die kommende Saison wird nun aber mit beiden fest gerechnet.

Dreifacher Olympiasieger

Im klassischen tabellarischen Lebenslauf hätte Mijaín López bei der Auflistung seiner Erfolge sicher Probleme, alles auf einer Seite unterbringen zu können. Der dreifache Olympiasieger (2008, 2012 und 2016), fünffache Weltmeister (2005, 2007, 2009, 2010 und 2014) und mehrfache Pan-Amerika-Meister hat bereits sämtliche Erfolge eingestrichen, die man als Ringer seiner Stil-art erringen kann. Der 1,95 Meter große Athlet gilt in Fachkreisen als der wohl beste Schwergewichtsringer der Welt.

Um seinen Ruhm endgültig zementieren zu können, fehlt dem 37-jährigen Kubaner nur noch der Gewinn einer weiteren Goldmedaille. Bei den bevorstehenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 könnte López den legendären Russen Alexander Karelin übertrumpfen. Noch gilt der „Bär aus Sibirien“ mit dreimaligem Olympiagold und einer Silbermedaille als erfolgreichster Schwergewichtsringer aller Zeiten.

Beim ASV ist man voller Vorfreude auf den hochkarätigen Kubaner, der in der Gewichtsklasse 130 Kilogramm Griechisch-Römisch an den Start gehen wird. „Wir sind wirklich stolz darauf, den Zuschauern in Nendingen eine lebende Legende und Attraktion wie López präsentieren zu können“, sagt ASV-Geschäftsführer Markus Scheu.

Später Weltmeister-Titel

Auch Yowlys Bonne ist in Nendingen noch in guter Erinnerung. Der kubanische Freistilathlet überraschte bei der letztjährigen WM mit dem Gewinn der Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. Durch den Finalsieg über den amtierenden Europameister und deutlich jüngeren Russen Gadzhimurad Rashidov krönte sich Yowlys Bonne zu einem der ältesten Ringer, der erstmals einen Weltmeistertitel gewinnen konnte. Im Alter von 35 Jahren blüht der für seinen Abwehrstil bekannte Kubaner nochmal richtig auf. Schon zu Bundesligazeiten war der in Guantanamo/Kuba geborene Ringer als Defensivspezialist gefürchtet. Für den ASV wird Bonne in der Freistilkategorie bis 63 Kilogramm an den Start gehen und dort Andrej Perpelia ersetzen, der dann überwiegend in der Gewichtsklasse bis 67 kg auf die Matte gehen wird.

Markus Scheu freut sich, mit Bonne eine weitere weltmeisterliche Verstärkung präsentieren zu können. „Yowlys Bonne hat uns zu Bundesliga-Zeiten schon sehr viel Freude gemacht“, erzählt Scheu. „Mit seinem Stil passt er gut in die Deutsche Ringerliga, wo er sicher richtig attraktive Kämpfe wird zeigen können.“

Beide Kubaner sind bereits in der Bundesliga in den Jahren 2015/16 und 2016/17 für den ASV Nendingen auf die Matte gegangen. Lopez bestritt allerdings nur vier Kämpfe, die er allesamt gewann. Christian John (damals Luckenwalde) wurde 3:0 (10:0), Mantas Knystautas (Aalen) 1:0 (2:0), Balint Lam (Ispringen) 2:0 (6:2) und Johan Euren (Ispringen) 2:0 (4:1) bezwungen.

Bonne hat damals 16 Mal das Trikot des ASV Nendingen getragen. Er gewann 14 Kämpfe, fünf davon vorzeitig. Seine beiden Niederlagen musste er jeweils mit 0:2 (6:10 und 0:5) gegen George Bucur (Mainz) einstecken.