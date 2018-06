Drei Athleten - drei Titel: Eine bessere Bilanz hätten die Gewichtheber der ASV Tuttlingen bei den baden-württembergischen Titelkämpfe der Senioren in Heinsheim nicht einfahren können.

Den Anfang machte Alfred Leopold in der Altersklasse 7. Mit 78 kg im Reißen und 100 kg im Stoßen wurde Leopold sicherer Landesmeister in der Gewichtsklasse bis 94 kg. Als nächstes ging Simon Röhnisch in der Altersklasse 3 an den Start. Etwas gehandicapt durch eine leichte Knieverletzung wurde der ASV-Routinier in der Gewichtsklasse bis 69 kg mit 80kg im Reißen und 100 kg im Stoßen Meister.

Den Abschluss machte Ettore Braunbart in der Altersklasse 1. Auch wenn er im Reißen mit gültigen 100 kg und 105 kg knapp an der nächsten Stufe, den 110 kg, scheiterte, gewann er in seiner Gewichtsklasse bis 85 kg. Auch im Stoßen war nach er nach gültigen 124 kg und 130 kg am dritten Versuch mit 134 kg gescheitert.

Für alle drei ASV-Heber war es der letzte Härtetest vor den Deutschen Meisterschaften, die vom 15. bis 17. Mai in Ladenburg stattfinden.