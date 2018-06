ASV Tuttlingen hat immer noch keinen Vorsitzenden

Auch nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend ist der Posten des Vorsitzenden bei der ASV Tuttlingen vorerst unbesetzt. Trotzdem bleibt der Verein handlungsfähig und kann sich auf die weitere Unterstützung des bisherigen Vorsitzenden Boban Ivanovic verlassen.

Ivanovic sorgte bei der Jahreshauptversammlung am 27. April für eine große Überraschung: Er kündigte an, aufgrund zusätzlicher beruflicher Verpflichtungen für keine weitere Amtszeit als Vorsitzender zu kandidieren (wir berichteten). Da sich so kurzfristig niemand dazu bereiterklären wollte, für den vakanten Posten zu kandidieren, wurde für den 8. Juni eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, in der als einziger Tagesordnungspunkt die Frage der Nachfolge geklärt werden sollte.

Doch auch nach der sechs Wochen später im Tennisheim des TC RW Tuttlingen abgehaltenen Versammlung bleibt der Posten des Vorsitzenden unbesetzt. Ein nicht genannter Bewerber hatte kurzfristig seine bereits zugesagte Kandidatur zurückgezogen und der von einigen Mitgliedern vorgeschlagene Ottmar Schreck bekräftigte nochmals, für das Amt nicht zur Verfügung zu stehen. Dadurch konnte ein von Ivanovic angedachter Vorschlag vorerst nicht umgesetzt werden. Der scheidende Vorsitzende hatte ins Gespräch gebracht, neben dem neuen Vorsitzenden auch noch einen Präsidenten zu wählen, der vor allem bei repräsentativen Aufgaben den Vorstand entlasten könnte. Da Ivanovic ohnehin in beratender Tätigkeit der ASV Tuttlingen zur Seite zu stehen gedenkt, könnte er für das Amt des Präsidenten kandidieren, das seit Jahren im Verein nicht besetzt ist.

Verein ist trotzdem handlungsfähig

Ivanovic betonte, dass er ein „bestelltes Feld hinterlasse“ und der 550 Mitglieder zählende Verein sich in einem guten Zustand befinde. Auch ohne Vorsitzenden sei der Verein handlungsfähig. Der aus der stellvertretenden Vorsitzenden Tanja Rothfuß, dem Kassierer und Geschäftsstellenleiter Wilfried Schorer, dem Schriftführer Markus Messmer und dem Jugendleiter Andreas Prizkau bestehende Vorstand bleibt geschäftsführend im Amt.

Für die nächste Mitgliederversammlung wurde die Wahl eines Präsidenten und eine mögliche Satzungsänderung angekündigt. Hierbei soll die als veraltet betrachtete Vereinsstruktur angepasst und die Aufgabenverteilung neu überdacht werden. Zunächst steht das alljährliche Familienfest an, das am Samstag, 14. Juli, um 15 Uhr in der Tuttlinger S4 Club-Lounge stattfindet.