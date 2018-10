ASV setzt Siegesserie fort

Acht Kämpfe, fünf Siege in Folge, zweiter Platz zur Saison-Halbzeit: Die Nendinger Oberliga-Ringer beendeten die Hinrunde überzeugend mit einem 18:13-Heimsieg gegen die KG Fachsenfeld/Dewangen.

Hätte man vor der Saison mit den Nendinger Verantwortlichen von diesem Erfolg gesprochen, hätte es jeder für unmöglich gehalten. Tatsächlich zeigen alle Sportler große Moral, Teamgeist und unbändigen Siegeswillen. So auch im Kampf gegen Tabellenschlusslicht Fachsenfeld/Dewangen am vergangenen Samstag. Obwohl die Gästemannschaft mit einer Umstellung den Nendingern ein Schnippchen schlagen wollte, behielten die Donauathleten die Oberhand.

Wie gewohnt blieb die Klasse bis 57 kg unbesetzt, so dass die Gäste 4:0 in Führung gingen. Ivan Polisciuc ging schnell in Führung, holte Punkt um Punkt, verpasste mit 15:1-Wertungspunkten nur knapp einen Überlegenheitssieg. Khamza Termabulatov hatte einen italienischen Modellathleten zum Gegner, der sonst eine Gewichtsklasse höher zu Hause ist. Der technischen Finesse von Enio Kertusha war der ASV-Ringer unterlegen und verlor deutlich. Marc Buschle kam kampflos zu den Punkten und Leon Gerstenberger hatte mit seinem Gegner erneut keine Mühen und siegte schon nach gut zwei Minuten überlegen.

Im Kampf nach der Pause verletzte sich Yasin Oruzbeyi nach knappen Rückstand am Knie und musste aufgeben. Im darauffolgenden Kampf verletzte sich auch Trainer Baris Diksu an der Hand, kämpfte trotzdem weiter und siegte mit 5:0-Wertungspunkten. Mihai Ozarenschi tat sich gegen Christian Pfisterer schwer, siegte aber knapp mit 3:2.

Beim Zwischenstand von 14:12 lag es an Tim Baur und Tomasz Krol, um den Sieg nach Hause zu bringen. Diese Aufgabe erledigte Baur mit Bravour. Er kam gegenJonas Heib zu einem Überlegenheitssieg (16:0). Der Nendinger Erfolg war somit bereits gesichert. Tomasz Krol konnte eine 0:2-Punktniederlage zwar nicht vermeiden, hielt sich aber gegen den unbequemen Nicklas Hassler achtbar.

Nach dem 18:13-Mannschaftssieg können die Nendinger nun mit breiter Brust in die Rückrunde starten, die am Donnerstag, 1. November, um 17 Uhr in den Nendinger Donau-Hallen gegen die Mannschaft des TSV Ehningen beginnt.

Der Kampfverlauf, Nendingen zuerst genannt: 57 kg F: Ralf Pfisterer (Fachsenfeld/Dewangen) kampflos Sieger. Stand: 0:4. - 130 kg G: Ivan Polisciuc – Max Knobel 3:0 (PS 15:1). Stand: 3:4. - 61 kg G: Khamza Temarbulatov – Enio Kertusha 0:4 (TU 1:17). Stand: 3:8. - 98 kg F: Marc Buschle (Nendingen) kampflos Sieger. Stand 7:8. - 66 kg F: Leon Gerstenberger – Nico Weingart 4:0 (TÜ 16:0). Stand 11:8. - 86 kg G: Yasin Oruzbeyi – Mirco Minguzzi 0:4 ((Aufgabe-Niederlage). Stand: 11:12. - 71 kg G: Baris Diksu – Peter Eckstein 2:0 (PS 5:0). Stand: 13:12. - 80 kg F: Mihai Ozarenschi – Christian Pfisterer 1:0 (PS 3:2). Stand: 14:12. - 75 kg F: Tim Baur – Jonas Heib 4:0 (TÜ 16:0). Stand: 18:12. - 75 kg G: Tomaz Krol – Nicklas Haßler 0:1 (PN 0:2). Endstand: 18:13. - Kampfrichter: Hamdan Iflazoglu (Benningen).