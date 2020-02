ASV-Ringer Matteo Maffezzoli italienischer Meister

Ringer der ASV Tuttlingen sind bei den italienischen Meisterschaften erfolgreich gewesen. So sicherte sich Matteo Maffezzoli den nationalen Titel in der Klasse bis 77 kg im griechisch-römischen Stil und qualifizierte sich somit für die Europameisterschaft. Silber gab es für Samuele Varicelli und Bronze für Matteo Giordanella. Bei den Kadetten belegte Luca Ilardo den dritten Platz.

Um eine Chance auf die Teilnahme bei der EM zu haben, die dieses Jahr in Italien (Rom) ausgetragen wurde, musste Matteo Maffezzoli zunächst einmal auf die Gewichtsklasse bis 77 kg abkochen und den Titel bei den nationalen Meisterschaften gewinnen. Nach den Strapazen der Gewichtsreduktion gelang ihm am Ende in einem spannenden Finale ein Sieg mit 2:1-Punkten über Luca Dariozzi aus Turin.

Seine beiden Mannschaftskameraden von der ASV Tuttlingen, Samuele Varicelli und Matteo Giordanella, erkämpften sich bei den gleichen Meisterschaften ebenfalls Edelmetall. Samuele Varicelli schaffte es bis ins Finale, wo er sich dann aber seinem erfahreneren Gegner geschlagen geben musste, sich aber die Silbermedaille in der Klasse bis 130 kg sicherte.

Matteo Giordanella traf in der Gewichtsklasse bis 82 kg zum Auftakt auf den späteren Meister Ciro Russo, dem er sich klar geschlagen geben musste. Über die Hoffnungsrunde drang er dann bis ins kleine Finale um Platz drei vor. Dort schaffte er einen Punktsieg und durfte sich anschließend über die Bronzemedaille freuen.

Für Matteo Maffezzoli ging es somit weiter mit dem Start bei der Europameisterschaft, die in der Arena Pala Pellicone in Rom ausgetragen wurde. Bei einer tollen Atmosphäre gelang ihm bei der Heim-EM zum Auftakt ein 3:1-Punktsieg über den Israeli Roman Zhernovetski. Der nächste Gegner war jedoch kein Geringerer als der spätere Europameister Sanan Suleymanov aus Aserbaidschan, dem er sich mit 0:7-Punkten geschlagen geben musste. Über die Hoffnungsrunde konnte Maffezzoli jedoch wieder ins Geschehen eingreifen. Er verlor aber gegen den Bulgaren Aik Mnatsakanian mit 1:5-Punkten und belegte letztendlich den 14. Platz unter 27 Ringern seiner Gewichtsklasse.

Luca Ilardo von der ASV Tuttlingen schaffte bei den italienischen Ringer-Meisterschaften in Rom erneut einen Podestplatz. Erstmals trat er im Freistil in der Kategorie Kadetten (A-Jugend, Jahrgänge 2003 bis 2005) an und gewann Bronze in der Arena Pala Pellicone in Ostia (Rom).

Um eine Chance auf eine Medaille zu haben startete Ilardo eine Gewichtsklasse weiter unten bis 51 kg. Nach einem spannenden Kampf und 6:3-Punktsieg gegen Diego Sorrentino aus Kalabrien ging es dann im Halbfinale gegen den späteren italienischen Meister Paolo Lumia aus Sizilien weiter, dem er sich aber mit 0:6-Punkten geschlagen geben musste. Im Kampf um Platz drei trat Luca Ilardo gegen Angelo Lupparelli aus Bozen an. Nach früher Führung baute der Tuttlinger ASV-Ringer diese auf 7:1 aus und brachte den Vorsprung über die Zeit.