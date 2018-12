ASV nimmt Kurs auf Vizemeisterschaft

Der ASV Nendingen hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Vizemeisterschaft in der Ringer-Oberliga gemacht. Im letzten Saison-Heimkampf besiegten die ASV-Athleten die SG Weilimdorf 28:8. Die Nendinger verloren nur einen Kampf auf der Matte und und sind jetzt Tabellenzweiter.

Die Punkte in der Gewichtsklasse bis 57 kg gingen kampflos an die Gäste aus Weilimdorf. Im Kampf bis 130 kg legte Trainer Marc Buschle den Grundstein für den deutlichen Sieg. Mit 16:0 fegte er seinen Gegner Daniel Möbius schnell von der Matte. Ihm nach tat es Khamza Temarbulatov, der gegen Enes Gülseven ebenfalls schnell zu einem Überlegenheitssieg kam. Schwerer tat sich Ivan Polisciuc, der in einem griffreichen Kampf gegen Hikmet Akyol zum verdienten 16:9-Punktsieg kam. Vor der Pause war es Baris Diksu, der mit einem weiteren Überlegenheitssieg über Lukas Laible die Nendinger Führung auf 14:4 ausbaute.

Mihai Ozarenschi tat sich in der Gewichtsklasse bis 86 kg gegen Mark Bühler erwartet schwer. Souverän behielt er jedoch die Oberhand und siegte mit 9:6-Punkten. Der bisher ungeschlagene Leon Gerstenberger siegte auch im vorletzten Saisonkampf. Der junhge Erfolgsringer siegte nach 2.50 Minuten gegen Feim Gashi 16:0. Stefan Rutschmann stand dem starken Luca Lazogianis gegenüber und kassierte die erwartet deutliche Niederlage.

Beim Stand von 20:8 für Nendingen bauten Tomasz Krol mit einem schnellen Schultersieg und Tim Baur (kampflos) die Führung zum Endstand von 28:8 aus.

Am Samstag, 22. Dezember, stehen die Donautäler auswärts der Mannschaft von Dewangen/Fachsenfeld gegenüber. Dort können sie mit einem Sieg die Vizemeisterschaft perfekt machen.

Der Kampfverlauf, Nendingen erstgenannt: 57 kg G: Catalin-Andrej Vitel (Weilimdorf) siegt kampflos. Stand: 0:4. - 130 kg F: Marc Buschle – Daniel Möbius 4:0 (TÜ 16:0 nach 3.54 Minuten). Stand: 4:4. - 61 kg F: Khamza Termarbulatov – Enes Gülseven 4:0 (TÜ 16:0 nach 58 Sekunden). Stand: 8:4. - 98 kg G: Ivan Polisciuc – Hikmet Akyol 2:0 (PS 16:9). Stand: 10:4. - 66 kg G: Baris Diksu – Lukas Faible 4:0 (TÜ 16:0 nach 2.33 Minuten). Stand: 14:4. - 86 kg F: Mihai Ozarenschi – Mark Bühler 2:0 (PS 9:6). Stand: 16:4. - 71 kg F: Leon Gerstenberger – Feim Gashi 4:0 (TÜ 16:0 nach 2.50 Minuten). Stand 20:4. - 80 kg G: Stefan Rutschmann – Lucas Lazogianis 0:4 (UN 1:17 nach 2.07 Minuten). Stand: 20:8. - 75 kg G: Tomasz Krol – Alexej Nagorniy 4:0 (SS beim Stand von 2:0 nach 50 Sekunden). Stand: 24:4. - 75 kg F: Tim Baur (Nandingen) siegt kampflos. Endstand: 28:8. - Kampfrichter: Bernd Brosch (Schorndorf).