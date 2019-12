ASV Nendingen verliert erneut gegen den KSV Musberg

Der Ringer-Oberligist ASV Nendingen hat die Revanche gegen den KSV Musberg verpasst. Nach der knappen Hinkampf-Niederlage gab es am Samstag in eigener Halle eine deutliche 13:24-Schlappe. Somit sicherten sich die Musberger den dritten Platz in der Abschlusstabelle, der ASV Nendingen landete auf Rang vier.

Die Klasse bis 57 kg blieb vom ASV unbesetzt. Genadie Zhelyazkov hatte verletzungsgeschwächt gegen den starken Polen Radoslaw Marcinkewicz keine Chance und musste sich auf die Schultern legen lassen. Die Musberger führten 8:0, als die Nendinger eine Aufholjagd begannen. Ghenadie Tulbea siegte souverän und verdient 9:0 gegen Cornel Predoiu und hatte seinen Gegner dabei beinahe auf den Schultern.

In seinem letzten Kampf für den ASV Nendingen trat Trainer Marc Buschle erstmals seit seiner Jugendzeit im griechisch-römischen Stil an. Problemlos konnte er seinen Gegner bereits nach wenigen Sekunden auf die Schultern legen. Im letzten Kampf vor der Pause trat der ebenfalls scheidende Trainer Baris Diksu gegen Pierre Morhardt auf die Matte. Deutlicher als im Hinkampf besiegte er seinen Gegner mit 8:3-Wertungspunkten. Zur Pause lagen die Nendinger somit 9:8 in Führung.

Ab dann musste der Gastgeber die Überlegenheit der Musberger jedoch anerkennen. Mihai Ozarenschi konnte verletzungsbedingt nicht in den Kampf eingreifen und musste auf die Schultern. Abdul Bashir Jalili kämpfte in seinem ersten Oberligakampf beherzt, konnte gegen seinen erfahrenen Gegner jedoch nichts ausrichten und unterlag entscheidend. Ähnlich erging es Maximilian Stumpe und Murat Özdir, die gegen ihre favorisierten Gegner nichts auszurichten hatten.

Zum Abschluss sorgte Publikumsliebling Tim Baur mit seinem sauber errungenen Überlegenheitssieg noch für Ergebniskosmetik. Er verkürzte die Niederlage auf 13:24.

Der Kampfverlauf, Nendingen zuerst genannt: 57 kg G: Yannick Stäbler (Musberg) kampflos Sieger. Stand: 0:4. - 130 kg F: Genadi Zhelyazkov – Radoslav Marcinkiewicz 0:4 (SN nach 34 Sekunden). Stand: 0:8. - 61 kg F: Ghenadie Tulbea – Cornel Predoiu 3:0 (PS 9:0). - Stand: 3:8. - 98 kg G: Marc Buschle – Eddy Flad 4:0 (SS nach 14 Sekunden). Stand: 7:8. - 66 kg G: Baris Diksu – Pierre Morhardt 2:0 (PS 8:3). Stand: 9:8. - 86 kg F: Mihai Ozarenschi – Philipp Bühler 0:4 (SN). Stand: 9:12. - 71 kg F: Abdul Bashir Jalili – Andreas Böpple 0:4 (TU 2:18 nach 5.39 Minuten). Stand: 9:16. - 80 kg G: Maximilian Stumpe – Stefan Stäbler 0:4 (Dusqualifikation nach 4:17 Minuten). Stand: 9:20. - 75 kg G: Murat Özdir – Andre Ehrmann 0:4 (TU 0:15 nach 2.11 Minuten). Stand: 9:24. - 75 kg F: Tim Baur – Robin Bauer 4:0 (TÜ 15:0 nach 3.27 Minuten). Endstand: 13:24. - Kampfrichter: Peter Wagner (Bad Wimpfen).