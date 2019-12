ASV Nendingen verabschiedet Trainer Buschle und Diksu

Im Rahmen des Ringer-Mannschaftskampfes ASV Nendingen gegen KSV Musberg (13:24) hat es am Samstag in der Nendinger Donauhalle eine feierliche Verabschiedung gegeben. Das Trainerduo Marc Buschle und Baris Diksu verlässt den ASV. Buschle wechselt zur KG Wurmlingen/Tuttlingen, die sportliche Zukunft von Diksu ist derzeit noch offen.

Unter dem Motto „Danke“ bot der ASV Nendingen dem Trainerduo Marc Buschle und Baris Diksu eine würdige Verabschiedung. Der ASV-Vorsitzende Edwin Hamma und mit ihm seine Vorstandskollegen Hans-Dieter Schwarz, Andreas Kosing und Werner Marquardt wussten schon länger von diesem Schritt. Unisono bedauerten sie, dass dies jetzt zum Saisonende, noch vor dem 100-jährigen Bestehen, das der ASV Nendingen im kommenden Mai 2020 feiert, passiert.

Bereits als Jugendliche trugen Buschle und Diksu das Trikot des ASV. Die sportliche Glanzzeit des Vereins begann 2006, als nicht nur der Aufstieg in die Regionalliga, sondern auch der direkte Durchmarsch als Regionalligameister in die zweite Bundesliga gelang. Auch hier glückte 2007 mit dem souveränen ersten Platz der weitere Aufstieg in die erste Bundesliga. Im fünften Jahr der Zugehörigkeit zur ersten Liga stieß der ASV 2012 erstmals in die Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft vor und unterlag dort erst im Halbfinale knapp gegen den späteren Deutschen Meister ASV Mainz. Im Jahr 2014 wurde der ASV Nendingen dann erstmals in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Mannschaftsmeister. Diesen Erfolg wiederholte die Mannschaft in den Jahren 2015 und 2016. An diesen Erfolgen waren Buschle und Diksu maßgeblich beteiligt.

Aber auch Ende 2016, als der Verein aus der ersten Bundesliga ausstieg, hielten der 40-jährige Marc Buschle und der 35-jährige Baris Diksu dem Verein die Treue und übernahmen in der Oberliga Württemberg die Verantwortung für die Mannschaft bis zum vergangenen Samstag. Der ASV dankte beiden für ihren Einsatz. Die Wertschätzung, die Buschle und Diksu genießen, wurde durch die Überreichung von Reisegutscheinen und prächtigen Blumengebinden sichtbar.

Wie geht es weiter beim ASV Nendingen? Der Vorsitzende Edwin Hamma meinte am Samstag, dass man nach vielen Gesprächen und Diskussionen in der vergangenen Woche eine vielversprechende Lösung gefunden habe. Da das Ganze noch nicht in trockenen Tüchern sei, wollte er keine weiteren Angaben machen.