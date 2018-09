ASV Nendingen unterliegt dem VfK Schifferstadt 6:19

Der ASV Nendingen hat am Samstagabend in der Deutschen Ringerliga (DRL) gegen den VfK Schifferstadt sang- und klanglos 6:19 verloren. Die Niederlage stand schon vor den drei letzten Kämpfen fest. Lediglich Aleksey Masyk, Piotr Ianulov und Daniel Cataraga konnten bei den fast ausnahmslos osteuropäischen Duellen ihre Kontrahenten besiegen. Donior Islamov und Aleksander Shyshman waren vor einer Minuskulisse von rund 250 Zuschauern sogar technisch unterlegen.

Dass Schifferstadt einer der Favoriten auf den Titel in der DRL mit seinen lediglich fünf Mannschaften ist, wurde am Samstagabend in der Mühlauhalle deutlich. Schließlich kamen zwei der drei Nendinger Siege nur mit Mühe zustande. Überhaupt schafften die Nendinger lediglich 28 Punkte, während die Schifferstädter 74 Punkte auf der Matte einheimsten.

Schon der Auftakt ging für den ASV klar in die Hose. Trainer Ghenadie Tulbea (60 kg F) sah bei seiner 0:10-Niederlage gegen den Bulgaren Georgi Vangelov keinen Stich. Kaum eine Aktion konnte der Moldawier gegen den EM-Bronzemedaillengewinner von 2016 anbringen. Damit lag der ASV mit 0:3 im Hintertreffen. Auch der Ukrainer Mykola Kuchmik (130 kg G) zog beim 3:5 dem Georgier Iakobi Kajaia den Kürzeren. Bis auf wenige Aktionen verliefen die sechs Minuten im Stehclinch.

Für ein erstes Ausrufezeichen aus Nendinger Sicht sorgte der Ukrainer Aleksy Masyk (63 kg G), der dem Russen Elchin Ibragimov beim 11:0 keine Chance ließ und jederzeit Herr der Lage war. Der Moldawier Nicolai Ceban (98 kg F) unterlag anschließend dem Bulgarier Alexander Hushtyn 3:6. Der Schifferstädter reagierte immer wieder gut auf die Aktionen von Ceban, so dass der Nendinger kaum zum Zug kam. Im letzten Kampf vor der Pause unterlag der Moldawier Andrej Perpelita (67 kg F) dem Zweiten der russischen Meisterschaften, Mushid Mutalimov, mit 3:8. Dabei hatte er schon 0:8 zurückgelegen. Damit ging es beim Stand von 3:8 in die Halbzeit.

Auf die Siegerstraße kam der VfK gleich mit dem Wiederbeginn. Der Russe Alan Ostaev (87 kg G) ließ dem Ukrainer Alexander Shyshman bei seinem 16:0-Erfolg nicht den Hauch einer Chance und siegte überlegen. Auch der Rumäne Donior Islamov (72 kg G) musste sich dem georgischen U 23-Europameister Ramaz Zoidze überlegen geschlagen geben. Dabei gab er schon nach vier Sekunden eine Vierer-Wertung ab. Beim Stand von 3:16 hatte Schifferstadt damit den Gesamtsieg schon eingefahren.

Der Moldawier Piotr Ianulov (87 kg F) holte bei seinem 6:0-Erfolg über den einzigen deutschen Ringer an diesem Abend, Patryk Dublinowski, den zweiten Sieg für den ASV. Dabei ging er seinem Gegner immer wieder ans Bein, ohne dabei konsequent zu agieren. Dann war wieder Schifferstadt am Zug: der Ukrainer Vasyl Mikheilov (77 kg F) besiegte den Moldawier Evgheni Nedealco 0:11. Dabei stand der Nendinger kurzzeitig vor einer Schulterniederlage. Im letzten Kampf des Abends mühte sich der Moldawier Daniel Cataraga (77 kg G) schließlich noch zu einem 4:3-Sieg gegen den Russen Dimitri Petaikin. Der eine Punkt war dann auch nur noch leichte Ergebniskosmetik zum Endstand von 6:19.