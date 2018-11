ASV Nendingen kündigt weiteren Neuzugang an

Der ASV Nendingen hat es durch die 11:15-Niederlage beim VfK Schifferstadt verpasst, die Halbfinalqualifikation in der Deutschen Ringerliga (DRL) zwei Kampftage vor Ende der Rückrunde sicherzustellen. Für Zuversicht sorgt aber die Tatsache, dass die Mannschaft von ASV-Trainer Ghenadie Tulbea trotz des Ausfalls mehrerer Stammkräfte bis zum letzten Kampf realistische Siegchancen besaß. Für den Doppel-Heimkampftag am 8. und 9. Dezember darf mit vollständigem Kader und einem weiteren Neuzugang gerechnet werden.

ASV-Geschäftsführer Markus Scheu bringt es auf den Punkt: „Die Kunst ist es, nicht nur eine starke Mannschaft zu haben und gute Ringer zu verpflichten, sondern diese auch auf die Matte zu bekommen.“ Da Ex-Weltmeister Zurabi Iakobishvili (72 kg, F) mit der georgischen Nationalmannschaft in Frankreich im Einsatz war und U23-Weltmeister Daniel Cataraga (77 kg, G) sich eine Ohrenentzündung zugezogen hatte, musste der ASV auf zwei seiner Sieggaranten verzichten. Fest steht zudem, dass Piotr Ianulov (87 kg, F) nach seinem Blinddarmdurchbruch in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Auch wenn am Ende des Kampftags keine Punkte errungen werden konnten, fällt das Fazit aus der Auswärtsbegegnung in Schifferstadt positiv aus. Andrej Perpelita (63 kg, F) konnte einen deutlichen Sieg durch technische Überlegenheit erringen (TÜ 19:2) und der bis dato unglücklich agierende Donior Islamov einen eindrucksvollen Schultersieg feiern. „Mit Iakobishvili oder Cataraga hätten wir in Schifferstadt wahrscheinlich gewonnen“, mutmaßt Scheu. „Doch es bringt ja nichts, im Konjunktiv zurückzuschauen und zu hadern. Wir blicken nun nach vorne und freuen uns darauf, vor heimischem Publikum nun alles in der Hand haben. Ich bin überzeugt davon, dass uns mindestens ein Sieg gelingen wird.“

Dann wird auch Neuzugang Denis Murtazin auf seiner angestammten Position (72 kg, G) auflaufen können. Der Russe musste bei seinem Debütkampf durch den krankheitsbedingten Ausfall von Daniel Cataraga in einer höheren Gewichtsklasse (77 kg, G) antreten und eine knappe Niederlage einstecken. Jabrayil Hasanov (87 kg, F) feierte bei seinem Saisondebüt in Schifferstadt hingegen einen klaren Punktsieg (PS 10:5) und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Der 28-Jährige ist ein alter Bekannter in Nendingen, konnte bei seinem ersten Engagement aber nicht überzeugen. „Damals hatten wir ihn in der Kategorie bis 77 Kilogramm aufgestellt, da war er aber einfach nicht stark genug. Jetzt tritt er in der für ihn idealen Gewichtsklasse an und ist bärenstark“, freut sich Scheu. Für den Heim-Doppelkampftag können sich die Fans auf eine weitere Neuverpflichtung freuen, die wohl für die Klasse bis 77 Kilogramm Freistil geplant ist.

Bei den beiden Kämpfen am 8. und 9. Dezember gegen den Vorjahresmeister KSV Ispringen und den aktuellen Tabellenführer Germania Weingarten kann der ASV voraussichtlich wieder in Bestbesetzung antreten. Rein rechnerisch benötigen die Nendinger nur noch einen Punkt, also mindestens ein Unentschieden, um das erklärte Saisonziel zu erreichen. Selbst im ungünstigsten Fall von zwei Niederlagen könnte der ASV auf Schützenhilfe aus Schifferstadt hoffen. Sollten die Pfälzer am letzten Kampftag zu Hause gegen Eisleben siegreich sein, wäre den Nendingern sogar bei zwei Niederlagen der vierte Platz nicht mehr zu nehmen.