ASV Nendingen gegen Dewangen in der Favoritenrolle

Am Samstag um 20 Uhr findet in den Nendinger Donauhallen der erste Heimkampf in der Ringer-Oberliga der Saison 2019 statt. Die Mannschaft des ASV Nendingen will sich nach der Auftaktniederlage beim TSV Ehningen rehabilitieren und strebt gegen Dewangen einen Heimsieg an.

Im Fliegengewicht ist Ghenadie Tulbea gegen Ralf Pfisterer Favorit. Im Schwergewicht ist der ASV zuversichtlich, dass Ivan Polisciuc gegen Max Knobel die Oberhand behält. Auch Veaceslav Mamulat kann man gegen Lorenz Sturm einen Sieg zutrauen. Im Halbschwergewicht hat Marc Buschle mit Christian Pfisterer einen unbequemen Gegner, gegen den aber ein Punktsieg am Ende stehen sollte. Im Federgewicht dürften die Punkte an die Gäste gehen.

Nach der Pause hat Yasin Oruzbeyi mit Mirco Minguzzi einen übermächtigen Gegner, gegen den man eine Niederlage einkalkulieren muss. Im Leichtgewicht sollte Baris Diksu gegen Yannick Emil Kraus die Oberhand behalten können. Auch die Nendinger Mihai Ozarenschi und Tim Baur gelten in ihren Kämpfen als Favoriten. Der ASV hofft, dass Stefan Rutschmann den Kampf gegen Nicklas Haßler offen halten kann.