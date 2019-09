ASV Nendingen feiert sicheren 26:12-Heimerfolg

Die Oberliga-Ringer des ASV Nendingen haben gegen die KG Dewangen/Fachsenfeld 26:12 gewonnen. Die Gäste von der Ostalb waren nicht in Bestbesetzung angetreten. Beide Teams konnten jeweils eine Gewichtsklasse nicht besetzen, so dass nur acht Kämpfe zu sehen waren.

In der Gewichtsklasse bis 57 kg demonstrierte Ghenadie Tulbea sein technisches Können und brannte ein Grifffeuerwerk ab. Mit 16:1-Punkten fegte er Ralf Pfisterer von der Matte und steuerte die ersten vier Mannschaftspunkte bei. Ihm nach tat es Ivan Polisiuc im Schwergewicht bei seinem 18:3-Überlegenheitssieg gleich. Gefährlich wurde es jedoch kurz vor der Pause, als er sich überraschen ließ und beinahe eine Schulterniederlage hinnehmen musste. Mit einer kraftraubenden Aktion konnte er sich aus der gefährlichen Lage befreien. Veaceslav Mamulat hatte keinen Gegner und kam kampflos zu den Punkten. Trainer Marc Buschle sammelte in seinem sicher geführten Kampf Punkt um Punkt und siegte 10:0. Die ersten Punkte für die Gäste gab es in der Klasse bis 66 kg. Da Nendingen hier keinen Athleten stellen konnte, kam Florian Seibold kampflos zum Sieg. Zur Pause stand es bereits 15:4 für Nendingen.

Doch die Gäste kamen noch einmal näher heran. Spitzenringer Mirco Minguzzi zeigte Maximilian Stumpe seine Grenzen auf und besiegte ihn 16:0. Ab diesem Kampf lief es für Nendingen zunächst wieder besser, der Gesamtsieg wurde in den folgenden Kämpfen gesichert. Baris Diksu hatte gegen seinen schwereren Gegner hart zu kämpfen, setzte sich aber immer wieder mit cleveren Angriffen durch und siegte mit 9:0-Punkten. Da sein Gegner Übergewicht hatte, gingen die vollen vier Punkte nach Nendingen. Mit Mihai Ozarenschi und Tim Baur rangen die beiden Freistilspezialisten aus Nendingen nacheinander. Ozarenschi siegte 12:2, Tim Baur setzte immer wieder seine gefürchtete Beinschraube an und holte den umjubelten Überlegenheitssieg noch in der ersten Kampfhälfte. Im letzten Kampf ließ sich Stefan Rutschmann überraschen und verlor gegen den favorisierten Nicklas Hassler 0:16.

Der Kampfverlauf

ASV zuerst genannt: 57 kg F: Ghenadie Tulbea – Ralf Pfisterer 4:0 (TÜ 16:1). - 130 kg G: Ivan Polisciuc – Max Knobel 4:0 (TÜ 18:3). - 61 kg G: Veaceslav Mamulat (ASV) siegt kampflos. - 98 kg F: Marc Buschle – Christian Pfisterer 3:0 (PS 10:0). - 66 kg F: Florian Seibold (Dewangen) siegt kampflos. - 86 kg : Maximilian Stumpe – Mirco Minguzzi 0:4 (TU 0:16). - 71 kg G: Baris Diksu – Nico Weingart 4:0 (Übergewicht Weingart). - 80 kg F: Mihai Ozarenschi – Peter Eckstein 3:0 (PS 12:2). - 75 kg F: Tim Baur – Michael Eckstein 4:0 (TÜ 16:0). - 75 kg G: Stefan Rutschmann – Nicklas Haßler 0:4 (TU 0:16). Endstand: 26:12. - Am Samstag, 21. September, gastiert der ASV beim KSV Neckarweihingen.