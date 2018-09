ASV Nendingen fährt als Außenseiter zur KG Baienfurt

Die Oberliga-Ringer des ASV Nendingen sind am Samstag bei der KG Baienfurt zu Gast. Der Landesliga-Aufsteiger KG Wurmlingen/Tuttlingen empfängt um 19.30 Uhr in der Elta-Halle den KVA Remseck. In der Verbandsliga ist der SV Dürbheim kampffrei.

Oberliga Württemberg: Der ASV Nendingen hat durch die unbesetzte 57 kg Klasse gegen den RSV Benningen (11:14) eine große Siegchance verpasst. Die Buschle-Zehn von der Donau fährt nun als Außenseiter ins Schussen-Tal zur KG Baienfurt, die mit einem 27:8 (auf der Matte) in Fellbach ihre Titelambitionen untermauerte. Der letztjährige Tabellenletzte TSV Ehningen hat mit bislang zwei Siegen überrascht. Nendingen und Fachsenfeld/Dewangen waren noch nicht die richtigen Maßstäbe. Erst gegen die SG Weilimdorf werden die Schönbuch-Ringer wissen, wo sie in diesem Jahr stehen. Dem SV Ebersbach bieten sich gegen Aufsteiger SV Fellbach gute Chancen für den ersten Saisonsieg. Enttäuscht hat bisher die KG Fachsenfeld/Dewangen, die in dieser Form beim RSV Benningen erneut unter die Räder kommen wird.

Landesliga Württemberg: Noch wurde der KSV Winzeln nicht sonderlich gefordert. Jedoch werden die Heimbach-Ringer mit zwei Heimkämpfen innerhalb 24 Stunden ihre konditionelle Fitness beweisen müssen. Nach dem Heimkampf am Freitag gegen den VfL Obereisesheim kommt am Samstag der KSV Unter-elchingen in die Winzelner Halle. Da ist dann Vorsicht geboten, denn die Ostalb-Ringer schickten zuletzt die KG Wurmlingen/Tuttlingen mit 21:11 nach Hause. Bei der KG ist man überzeugt, dass diese Niederlage keine Spuren hinterlässt und gegen den KVA Remseck die Punkte an der Elta bleiben. Falls der TSV Meimsheim auch en Kampf gegen die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot verliert, dann wird er die rote Laterne so schnell nicht los. Aber auch der VfL Obereisesheim muss beim TSV Ehningen II punkten, will er aus dem Tabellenkeller herauskommen.

Bezirksliga: Es sieht bereits alles nach einem Alleingang des KSV Allensbach aus. Die Seehasen haben das wohl stärkste Team der Liga und dies zuletzt beim 22:11-Sieg bei der zweiten Mannschaft des KSV Tennenbronn untermauert. Der Spitzenreiter vom Bodensee gastiert nun beim KSV Trossingen. Da müssen sich die Gastgeber trotz des klaren 26:5-Sieges gegen die KG Baienfurt/Friedrichshafen am vergangenen Kampftag warm anziehen. Mithalten an der Spitze kann noch der KSV Gottmadingen II, der allerdings bisher eher leichte Aufgaben zu lösen hatte. Das könnte gegen den AB Aichhalden II anders aussehen. Nur wer als Sieger aus dieser Begegnung hervorgeht, hält den Anschluss zu Allensbach. Mit je zwei Niederlagen zieren die KG Baienfurt/Friedrichshafen und die KG Nendingen/Mühlheim das Tabellenende. Im Kellerduell in Baienfurt werden den Gastgebern die größeren Chancen für den ersten Saisonsieg eingeräumt. Letzteres peilt auch der VfK Radolfzell an, der gegen den KSV Tennenbronn II aber wiederum einen dicken Brocken serviert bekommt.