ASV Nendingen empfängt KSV Ispringen und Eupen

Am Wochenende feiert der ASV Nendingen mit seiner DRL-Mannschaft eine doppelte Heimpremiere in der Tuttlinger Mühlauhalle. Dabei bekommen es die Ringer von Trainer Ghenadie Tulbea am Samstag (21 Uhr) mit Meisterschaftskandidat KSV Ispringen und am Sonntag mit dem Liganeuling Saitiev Eupen (17 Uhr) zu tun. Mit zwei Siegen könnten die Nendinger sich als Vorrundenerster bereits für das Halbfinale qualifizieren.

Der neue Modus in der Deutschen Ringerliga (DRL) macht es möglich, dass für den ASV Nendingen zur Heimpremiere gleich ein „kleines Finale“ ansteht. Seit dieser Saison kämpfen die sechs Mannschaften eine Vorrunde in zwei Dreiergruppen aus. Dem Gruppensieger winkt die direkte Teilnahme am Halbfinale. Nach einer Niederlage beim ersten Saisonkampf in Ispringen (8:13) und einem deutlichen Sieg über das neue Team Saitiev Eupen (25:12) benötigt der ASV zwei Heimsiege, um das erste Saisonziel in Form der Halbfinalteilnahme erreichen zu können.

Schon im Hinkampf gegen Ispringen deutete sich an, dass der KSV in dieser Saison wieder zu den Titelkandidaten gehört. „Ispringen hat sich wirklich sehr gut verstärkt im Sommer und weist eigentlich kaum eine Schwäche im Kader auf“, analysiert ASV-Geschäftsführer Markus Scheu den Gegner vom Samstag. „Aber wir konnten schon im Hinkampf gut mithalten und hoffen, vor unseren Fans am Ende die Nase vorn zu haben.“

Dabei könnte der ASV vom Stilartwechsel profitieren, der bei den Rückkämpfen zum Tragen kommt. Denn Ispringen kann nun im Schwergewichtskampf nicht mehr auf den Serien-Weltmeister Geno Petriashvili (130 kg, F) zurückgreifen, der im Hinkampf für sichere Punkte sorgte. Dafür darf sich der ASV darauf freuen, mit dem dreifachen Olympiasieger und fünfmaligen Weltmeister Mijain Nunez Lopez (130 kg, G) einen Sieggaranten wieder in seinen Reihen zu haben. Der 1,95 Meter große Kubaner war Teil der Nendinger Meistermannschaft aus dem Jahr 2016 und gilt in Fachkreisen als der weltweit wohl beste Schwergewichtsringer seiner Stilart. „Wir sind wirklich stolz darauf, dass es geklappt hat, Lopez zurückzuholen und unseren Fans eine lebende Legende und Attraktion präsentieren zu können“, berichtet ASV-Geschäftsführer Markus Scheu.

Beim ersten Aufeinandertreffen mit dem KSV Ispringen ließen die Nendinger auch deshalb viele Punkte liegen, weil ihnen nur ein konkurrenzfähiger deutscher Ringer zur Verfügung stand. Seit dieser Saison müssen alle DRL-Teams mit zwei deutschen Athleten antreten. Sollte der ASV am Samstag mit zwei starken deutschen Ringern auflaufen, können sich die Zuschauer nicht nur auf eine hochklassige, sondern wohl auch spannende Auseinandersetzung beider Mannschaften freuen.

Gegen das aus der deutschsprachigen Region Ostbelgiens stammende Team Saitiev Eupen gelten die Nendinger am Sonntag als klarer Favorit. Die nach dem einstigen Weltklasse-Ringer Buvasiar Saitiev benannte Mannschaft verfügt mit Teammanager Issa Gambulatov über einen Kenner der Szene, der laut ASV-Geschäftsführer Markus Scheu „die Weltklasse-Ringer von morgen schon längst im Blick hat.“ Aber die deutlichen Niederlagen aus den ersten drei Kämpfen haben offenbart, wie schwierig es für ein überwiegend aus Nachwuchsringern bestehendes Team ist, auf dem hohen Niveau der DRL mitzuhalten.

Freunde des Ringsports dürfen sich auf den Samstag nicht nur wegen der Heimpremiere der Nendinger DRL-Mannschaft freuen. Beim Großkampftag in der Tuttlinger Mühlauhalle treten auch die anderen Mannschaften des ASV an. Den Anfang macht um 17.30 Uhr die Bezirksligamannschaft, die auf den AV Hornberg trifft. Für 19.30 Uhr ist die Begegnung des Oberliga-Teams gegen den SV Ebersbach angesetzt. Und zum Abschluss folgt der erste Auftritt der DRL-Mannschaft in dieser Saison.