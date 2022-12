ASV Nendingen beendet die Meistersaison mit Bravour

Obwohl der ASV Nendingen ohne die Siegringer Max Stumpe, Jonathan Wernz und Stefan Rutschmann angetreten waren, konnte der designierte Meister der Landesklasse den Kampf bei der Reserve der TSG Nattheim mit 28:8 für sich entscheiden. Damit durfte sich der ASV Nendingen mit 19:1 Punkten aus zwölf Kämpfen als unangefochtener Meister feiern lassen.

Beeindruckend begann der Kampf in Nattenheim in der Gewichtsklasse bis 57 kg. Obwohl Nelio Rothfelder gegen Mohammad Sadiqi schnell in Rückstand geriet, ließ er sich nicht beirren und konnte seinen Gegner nach schönen Aktionen auf die Schultern legen.

Souverän erledigte Dennis Buschle seine Aufgabe. Nach zwei schönen Schleudern konnte er seinen Gegner auf die Schultern legen.

Nachdem Iven May kampflos zu den Punkten kam, hatte Lukas Stiller mit Nick Wähner einen übermächtigen Gegner, dem er lange Paroli bieten konnte, letztendlich aber doch entscheidend unterlag. Seine ansteigende Form präsentierte Lucas Braunbart, als er seinen Gegner überlegen auspunktete.

Nachdem Benjamin Marquardt kampflos zu den Punkten kam, zeigte Yan Ceaban seine ganze technische Klasse. Mit wunderschönen Freistilaktionen punktete er seinen Gegner überlegen aus.

Etwas mehr Schwierigkeiten hatte Tim Baur in der Gewichtsklasse bis 80 kg. Sein extrem passiv eingestellter Gegner Alexander Esslinger versuchte sich konsequent dem Kampf zu entziehen. Freistilspezialist Baur ließ sich das aber nicht gefallen und kam kurz vor Ende der Kampfzeit zum umjubelten Überlegenheitssieg.

Im letzten Kampf des Abends hatte der junge Darko Borkovic mit dem erfahrenen Julian Michler, der an diesem Abend seine lange Karriere beendete, einen zu starken Gegner, dessen Überlegenheit er anerkennen musste.

Nach dem Kampf bekam der ASV den Meisterwimpel von Matthias Thimm vom WRV überreicht. Danach wurde die ganze Nacht gefeiert.