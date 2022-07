ASV-Nachwuchs holt mehrfach Edelmetall

Nach zwei Jahren Zwangspause hat der 12. Jugend-Donau-Cup des ASV Nendingen stattfinden können. Die Zuschauer sahen ein hochkarätiges Jugendturnier, bei dem verbissen um die Platzierungen in den Pokalrängen gekämpft wurde

Da die Mühlau-Halle in Tuttlingen nicht zur Verfügung stand, musste in die deutlich kleinere Donau-Halle in Nendingen ausgewichen werden. Im Vorfeld hatten 20 Vereine 207 Sportler angemeldet. VeSchlussendlich gingen aber nur 162 Sportler auf die Matte.

Die jugendlichen Sportlerinnen und Sportler schlugen sich bei ihrem eigenen Turnier hervorragend. Am Ende des Tages konnten sie dreimal Gold durch Wladyslaw Ceaban, Elizan Yilmaz und Arian Kosing, dreimal Silber durch Louis Weisshaar, Rafael Pavlov und Nelio Rothfelder, sowie viermal Bronze durch Finn Reichle, Ahmet Yilmaz, Moritz Hiller und Mira Weisshaar erringen. Auf den Plätzen landeten: Platz 4: Noah Schwarz, Till Scheuring und Dominik Seidl; Platz 5: Felix Hagen, Felix Reichle und Mailo Rothfelder.

Mit dieser tollen Leistung konnten die ASV-Ringer den dritten Platz in der Mannschaftswertung hinter Germania Freiburg und Eiche Radolfzell belegen. Ein Riesenerfolg für die jungen Sportler und ein Ausrufenzeichen an die Konkurrenz im Hinblick auf die im September beginnende Mannschaftsrunde.

Als nächstes stehen in drei Wochen die Württembergischen Meisterschaften der B- und C-Jugend an, sowie die Bezirksmeisterschaften eine Woche später, bevor es dann in die Sommerferien geht.