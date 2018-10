ASV kann Vize-Halbzeitmeister werden

An diesem Wochenende wird die Vorrunde in den Ringerligen abgeschlossen. Gleichzeitig beginnt mit der zweiten englischen die Rückrunde. Die Halbzeitmeisterschaft ist zwar nur ein inoffizieller Titel. In den meisten Fällen war der Tabellenführer nach der ersten Saisonhälfte auch am Ende vorne.

Oberliga Württemberg: Für die Überraschung des achten Kampftages sorgte der ASV Nendingen mit dem 22:12-Sieg bei der SG Weilimdorf. Die Donauringer können nun sogar Vize-Halbzeitmeister werden, da sie gegen den Letzten KG Fachsenfeld/Dewangen vor keiner allzu großen Herausforderung stehen dürften. Für die Gäste wird die Situation bei einer Niederlage immer prekärer. Favorisiert ist auch die KG Baienfurt bei Aufsteiger KSV Musberg. Die Gäste werden sich auf dem Weg in die Regionalliga von den Filder-Ringern nicht aufhalten lassen. Abstiegsgefährdet ist weiter der SV Fellbach, der es gegen den TSV Ehningen nicht leicht haben wird. Auch der SV Ebersbach kann im Kampf um den Klassenverbleib Punkte gut gebrauchen. Gegen die SG Weilimdorf stehen die Ringer von der Fils aber vor einem Kraftakt.

Verbandsliga Württemberg: Die Bezirksvereine AV Hardt und SV Dürbheim mussten am vergangenen Kampftag Federn lassen und büßten in der Tabelle Plätze ein. Die Niederlagen in Nattheim (16:17) und Herbrechtingen (15:17) wären vermeidbar gewesen. Bei der Rückkehr auf die Siegerstraße hat der AV Hardt die besseren Karten. Er dürfte zu Hause gegen den Letzten TSV Münster vor keiner allzu hohen Hürde stehen. Besiegen kann sich der AVH nur selbst. Deutlich höher liegt die Messlatte für den SV Dürbheim, der den Zweiten Nattheim empfängt. Gelingt dem SVD ein Sieg, würde er Tabellenführer KSV Neckarweihingen einen großen Dienst erweisen. Die makellose Erfolgsserie der Ludwigsburger Stadtteil-Ringer ist beim SC Korb nicht gefährdet. Knapp dürfte die Partie zwischen dem AC Röhlingen und dem KV Plieningen ausgehen.

Landesliga Württemberg: Wie der VfL Obereisesheim hat auch Herbstmeister KSV Winzeln die Vorrunde bereits abgeschlossen. Die Heimbach-Ringer können kaum darauf hoffen, dass ihr schärfster Verfolger KSV Unterelchingen gegen den TSV Ehningen II stolpert. Dazu ist das Schlusslicht personell nicht in der Lage. Ein schwerer Gang steht der KG Wurmlingen/Tuttlingen nach Schwäbisch Hall bevor. Die dortige Ringkampfgemeinschaft mit Wüstenrot ist äußerst heimstark. Der Sieger aus der Begegnung TSV Meimsheim gegen ASV Möckmühl verschafft sich im Abstiegskampf etwas Spielraum.

Bezirksliga: Halbzeitmeister KSV Allensbach darf sich zurücklehnen und das wettkampffreie Wochenende genießen. Verfolger VfK Radolfzell erwartet mit der KG Baienfurt/Friedrichshafen II eine Mannschaft, die den Gastgeber kaum fordern wird. Nach der 11:27-Schlappe beim KSV Taisersdorf II muss die Regionalliga-Reserve des KSV Tennenbronn damit rechnen, dass der KSV Gottmadingen II Lunte gerochen hat. Zu Hause gelang es den Schiltach-Ringern aber meist, eine kampfstarke Truppe aufzubieten. Der KSV Trossingen darf sich auf dem 24:13-Sieg beim AB Aichhalden II nicht lange ausruhen. Mit dem KSV Taisersdorf II kommt ein Hochkaräter in die Harmonikastadt. Der KG Nendingen/Mühlheim II bietet sich die Chance, gegen den angeschlagenen AB Aichhalden II zum ersten Erfolgserlebnis zu kommen.