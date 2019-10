ASV ist für die Hauptrunde gerüstet

Der ASV Nendingen schließt die Vorrunde in der Deutschen Ringerliga nach Heimsiegen über KSV Ispringen (17:13) und Saitiev Eupen (32:3) auf Rang zwei ab und sieht sich gut gerüstet für die nun anstehende Hauptrunde. Dort trifft die Mannschaft von Ghenadie Tulbea im November auf Germania Weingarten und den Vorjahresmeister VfK Schifferstadt.

Ein besseres Drehbuch hätte man für das Heimdebüt der Nendinger DRL-Mannschaft nicht schreiben können: Nach einem hochklassigen und spannenden Abend vor etwa 600 Zuschauern in der Tuttlinger Mühlauhalle sollte nach einem 13:13-Zwischenstand die Entscheidung erst im letzten Kampf des Abends fallen. Dort gelang U23-Weltmeister Daniel Cataraga unter dem Jubel der Fans die Revanche gegen Aik Mnatsakanian. Im Gegensatz zu den meist defensiv geführten Begegnungen des Abends kämpften Cataraga und Mnatsakanian von Anfang an mit offenem Visier. Wie schon im Hinkampf versuchte sich der Bulgare, in der Bodenlage durch Zucken und verfrühtes Aufspringen einen Vorteil zu verschaffen. Was beim ersten Mal geklappt hatte, wurde diesmal aber von Kampfrichter Uwe Steuler unterbunden. Nach mehrmaliger Ermahnung wurde der 24-Jährige schließlich disqualifiziert und der Kampf fand ein abruptes Ende.

Den 17:13-Sieg konnte Nendingen holen, der direkte Vergleich ging aber an die Gäste aus Ispringen, die den Hinkampf mit fünf Punkte Unterschied gewonnen hatten. „Der Sieg gegen Ispringen war vor allem deshalb so wichtig, weil wir nun mit 2:2 Punkten in die Hauptrunde gehen“, erklärt ASV-Geschäftsführer Markus Scheu. Die errungenen Punkte gegen das in der Vorrunde ausgeschiedene Team Saitiev Eupen werden nun aus der Wertung gestrichen. Die Belgier haben sich bei ihrem kurzfristig anberaumten DRL-Debüt mit vielen Nachwuchsringern schwer getan und sind auch im Rückkampf gegen den ASV deutlich untergegangen (32:3). Immerhin hat Ringerlegende und Namensgeber Buvasiar Saitiev bereits angekündigt, in der nächsten Saison mit einer stärkeren Mannschaft wieder starten zu wollen.

Die laufende Saison geht nun mit vier Mannschaften weiter, die um die beste Ausgangslage für die im Januar ausgetragenen Semifinals kämpfen. Germania Weingarten und der KSV Ispringen haben als Vorrundenerste das Ticket für das Halbfinale bereits gelöst. Weingarten geht als einzige ungeschlagene Mannschaft mit 4:0-Punkten in die Hauptrunde, Ispringen und Nendingen haben 2:2-Punkte und Schifferstadt 0:4-Zähler auf dem Konto stehen. „Für uns geht es jetzt darum, die Hauptrunde entweder ganz oben auf Platz 1 abzuschließen oder aber Dritter oder Vierter zu werden“, erläutert Markus Scheu den neuen Modus. Da für die Vorrundenersten mindestens die Plätzezwei und drei reserviert sind, muss der ASV zumindest den VfK Schifferstadt hinter sich lassen, um nicht als Viertplatzierter im Viertelfinale gegen KAV Eisleben ranzumüssen.

„Mit Schifferstadt und Weingarten kommen jetzt zwei hochinteressante Gegner auf uns zu“, blickt Markus Scheu voraus. „Aber wir sehen uns bestens gerüstet für den nächsten Saisonabschnitt.“

Neben dem hochkarätigen Kader kann der ASV auch auf seine Heimstärke bauen. Die letzten fünf Heimkämpfe konnte der ASV gewinnen. Auch die Konkurrenz hat Nendingen längst als Meisterschaftskandidat auf der Rechnung. Diana Mehnert, sportliche Leiterin des KSV Ispringen, sieht den ASV auf Augenhöhe mit den Topteams: „Nendingen hat sich bisher super präsentiert und hat ein tolles Team. Für mich gibt es mit Weingarten, Nendingen und Ispringen drei gleichwertige Favoriten dieses Jahr, die für eine spannende Saison an der Spitze sorgen werden.“