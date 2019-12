ASV hat gegen Eisleben etwas gutzumachen

Für den ASV Nendingen steht am Samstag um 19.30 Uhr der letzte Kampftag der Hauptrunde in der Deutschen Ringerliga (DRL) an. Im entscheidenden Kampf um Platz drei muss die Mannschaft von Ghenadie Tulbea ausgerechnet zum KAV Eisleben, der den Nendingern vor zwei Wochen eine empfindliche 8:21-Heimniederlage zufügen konnte.

Die Freude über den starken Heimerfolg gegen Germania Weingarten (18:14) war bei den Nendinger Verantwortlichen am vergangenen Wochenende groß. Trotz des Ausfalls dreier Siegringer gelang es dem ASV, den Tabellenführer und Dauerrivalen in der Tuttlinger Mühlauhalle zu schlagen. Gerade nach dem Debakel gegen Eisleben eine Woche zuvor, tat dem ASV und seinen Fans der Sieg gut. Doch abgesehen vom symbolischen Wert schlägt sich der Erfolg über die Germanen in der Tabelle nicht nieder. Denn bereits zuvor stand für die Nendinger fest, dass man aufgrund der Tabellenkonstellation nicht mehr auf Platz eins oder zwei landen könnte und zwingend einen Sieg gegen Eisleben am letzten Kampftag bräuchte, um den dritten Platz am Ende sichern zu können.

Obwohl Eisleben seinen Heimkampf gegen den KSV Ispringen nicht gewinnen konnte (15:20-Niederlage), würde den Lutherstädtern am Samstag ein knapper Sieg reichen, um am ASV doch noch vorbeiziehen zu können. Denn bei dann bestehender Punktgleichheit hätten die Ostdeutschen den direkten Vergleich gewonnen, der als entscheidendes Kriterium herangezogen wird.

Beim ASV will man sich gar nicht lange mit Rechenspielen aufhalten. „Wir werden versuchen, mit unserer besten Mannschaft in Eisleben antreten zu können“, erklärt ASV-Geschäftsführer Markus Scheu. „Ganz ungeachtet von der Tabellensituation und möglichen Gegnern im Halbfinale wollen wir uns und den Fans beweisen, dass wir gegen Eisleben viel besser abschneiden können als das, was wir im Heimkampf vor zwei Wochen gezeigt haben.“

Beim blamablen 8:21 erlebten die Nendinger einen rabenschwarzen Tag und mussten sich in neun der zehn Kämpfe geschlagen geben. Nun ist man auch aufgrund des Stilartwechsels zuversichtlich, in der Lutherstadt konkurrenzfähiger zu sein. Mit dem Rückrundenkader, der auch in Eisleben im Einsatz sein wird, ist der ASV noch immer ungeschlagen und konnte starke Heimsiege über Ispringen und Weingarten feiern.

Wieder im Einsatz wird am Samstag auch Schwergewichtslegende Mijain Lopez (130 kg, G) sein. Der dreifache Olympiasieger war im Hinkampf gegen Eisleben noch zum Zuschauen verdammt gewesen, weil damals im Schwergewicht die Freistilathleten im Einsatz waren. Lopez könnte es in Eisleben mit dem Vize-Europameister und amtierenden russischen Meister Vitali Shchur zu tun haben. Mit dem dreimaligen Europameister Georgi Edishereshvili (60 kg, F), dem amtierenden Europameister und ehemaligen Nendinger Victor Ciobanu (63 kg, G) und dem Weißrussen Ali Shabanov (87 kg, F) verfügt der Klub aus dem Mansfelder Land über weitere starke Ringer.

Unabhängig vom Kampfausgang in der Glück-Auf-Halle in Eisleben, steht auch noch nicht fest, auf wen Nendingen im Halbfinale (4.1./11.1.) treffen wird. Germania Weingarten empfängt am Samstag den KSV Ispringen zum Kampf um den Hauptrundensieg. Gegen beide Topteams hat der ASV auswärts knapp verloren, kann aber Heimsiege vorweisen. Egal, ob am Ende Platz drei oder vier rausspringt und der Halbfinalgegner Weingarten oder Ispringen heißt: der ASV kann zuversichtlich in die im Januar ausgetragene K.o.-Runde blicken.