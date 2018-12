ASV braucht sich vor Schifferstadt nicht zu verstecken

Der ASV Nendingen hat sich beim Doppel-Heimkampftag am Wochenende seinen Fans in vielversprechender Form präsentiert und die Halbfinalqualifikation eindrucksvoll sichergestellt. Auch ohne Ex-Weltmeister Zurabi Iakobishvili (72 kg, F) gelangen den Donaustädtern beeindruckende Siege gegen den Vorjahresmeister KSV Ispringen (14:9) und den souveränen Tabellenführer Germania Weingarten (14:11). Eine Saison, die sehr holprig begonnen hat, könnte durchaus mit großem Erfolg abgeschlossen werden.

Im Vorfeld der letzten beiden Heimkämpfe der Hauptrunde verwiesen ASV-Geschäftsführer Markus Scheu und Trainer Ghenadie Tulbea mehrfach darauf, wie wichtig es für den ASV sei, nun endlich in Bestbesetzung antreten zu können. „Die Deutsche Ringerliga ist definitiv die stärkste Liga der Welt“, betont Markus Scheu. „Wer auf einzelnen Positionen Schwachstellen offenbart, läuft Gefahr trotz ansonsten hochkarätiger Besetzung ins Hintertreffen zu geraten.“

Die plötzliche Absage von Ex-Weltmeister Zurabi Iakobishvili (72 kg, F) muss die Verantwortlichen völlig überrascht haben. Markus Scheu berichtet, dass er bis kurz vor den beiden Heimkämpfen fest davon ausgegangen sei, dass der 26-jährige Freistilringer auf die Matte gehen würde. Doch nachdem der georgische Nationaltrainer Iakobishvili für ein internationales Turnier in Russland nominiert hatte, musste der Ausnahmeathlet seinen Einsatz beim ASV Nendingen kurzfristig absagen.

Ausgerechnet die Ersatzleute waren es, die beim Sieg gegen Vorjahresmeister Ispringen plötzlich zur Hochform aufliefen und dem ASV die siegbringenden Punkte für die Halbfinalqualifikation einbrachten: „Iakobishvili-Ersatz“ Valyiev Zalimkhan konnte ohne viel Vorbereitungszeit einen knappen Punktsieg gegen den Russen Usman Shakhgiriev behaupten (PS 6:5). Dem ins Halbschwergewicht hochgerückten Aleksandr Shyshman (97 kg, G) gelang gegen den hoch favorisierten und sieben Kilogramm schwereren Revazi Nadareishvili der Überraschungserfolg des Abends (PS 2:2).

Im Duell mit Germania Weingarten trumpften die Sieggaranten des ASV mächtig auf. Zhan Belenyuk (87 kg, G) gelang ein Schultersieg gegen Jan Fischer und Daniel Cataraga (77 kg, G) besiegte Ringer-Routinier Adam Juretzko durch technische Überlegenheit nach gerade einmal 83 Sekunden. Auch der nachverpflichtete Vize-Weltmeister Jabrayil Hasanov (87 kg, F) war maßgeblich an den Siegen vom Wochenende beteiligt. In seinen beiden Kämpfen ging der Aserbaidschaner als vorzeitiger Sieger nach technischer Überlegenheit hervor.

DRL-Präsident Dr. Werner Koch brachte es im Interview nach dem Ispringen-Kampf auf den Punkt: „Ich glaube, mit der Mannschaft kann der ASV auch bis ins Finale vorstoßen!“

Auch wenn Scheu seine Mannschaft noch immer lieber in der Außenseiterposition verortet, spricht einiges dafür, dass der ASV im Halbfinale gegen den VfK Schifferstadt (5. und 12. Januar 2019) durchaus gute Chancen auf den Finaleinzug besitzt. Obwohl in der Hauptrunde beide Kämpfe gegen Schifferstadt verloren gingen, kann der ASV mit Iakobishvili, Belenyuk, Hasanov und Cataraga gleich vier Weltklasseringer aufbieten.

Der ASV wird am Samstag, 12. Januar, das zweite Halbfinale in der Tuttlinger Mühlauhalle austragen und hofft auf ähnlich viele Fans und gute Stimmung wie am vergangenen Sonntag.