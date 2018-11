Der ASV Nendingen hat seine Chance auf die Vize-Meisterschaft in der Ringer-Oberliga gewahrt. Die Donaustädter gewannen gegen den KSV Musberg 21:8 und sind mit einem Punkt Abstand Dritter hinter dem TSV Ehningen, der den fast sicheren Meister KG Baienfurt/Ravensburg 16:12 besiegte.

Mit einem klaren Erfolg hatten die Nendinger eigentlich nicht gerechnet. Mit Tim Baur und Adrian Ozsda musste der ASV auf zwei Sieggaranten verzichten. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der Unterstützung des Fanclubs sichert sich das Team aber die nächsten zwei Zähler.

Klasse bis 57 Kilogramm lassen beide Teams unbesetzt

Insgesamt waren in der Donauhalle nur neun Kämpfe ausgetragen worden. Die Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm hatte beide Mannschaften nicht besetzen können. Der Vergleich begann mit dem Kampf in der Klasse bis 130 Kilogramm. Dabei traf Marc Buschle auf einen zu starken Gegner. Gegen Radoslav Marcinkiewicz, Dritter der Militärweltmeisterschaft 2016, hielt er die Niederlage mit einer überzeugenden Leistung in Grenzen.

Nach diesem Kampf kamen die Nendinger aber in einen Lauf, der kaum zu bremsen war. Khamza Temarbulatov hatte kaum Mühen mit Marco Braun und siegte schon nach zwei Minuten mit technischer Überlegenheit. Ivan Polisciuc hatte mit Stefan Sigler einen Modellatlethen zum Gegner, den er aber mit einer schönen Griffaktion auf die Schultern legen konnte. Baris Diksu hielt den erfahrenen Andreas Böpple bei seinem 2:0-Sieg sicher in Schach. Zur Pause führten die Nendinger 10:2.

Diese Führung wurde nach der Unterbrechung ausgebaut. Mihai Ozarenschi kam nach fünfeinhalb Minuten zu einem Überlegenheitssieg. Leon Gerstenberger, der in dieser Saison weiter ungeschlagen ist, legte seinen Gegner bereits nach 25 Sekunden auf die Schultern. Tomasz Krol baute die Führung mit seinem Punktsieg auf 21:2 für Nendingen aus.

In den beiden abschließenden Kämpfen der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm sammelten die Musberger wie erwartet noch einige Punkte. Überraschend war dabei, dass Stefan Rutschmann dem favorisierten André Ehrmann durchaus Paroli bieten konnte und beim 2:8 nur zwei Mannschaftspunkte abgab. Fabian Weinreich stand im letzten Kampf des Abends dem mehrfachen rumänischen Meister Adrian Moise gegenüber, dem er die vier Punkte beim 0:16 nach zwei Minuten überlassen musste.