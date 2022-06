ASV 1897 Tuttlingen hält die Mitgliederversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem in den Kalenderjahren 2020 und 2021 coronabedingt keine Mitgliederversammlung durchgeführt werden konnten, war dies nunmehr im Jahr 2022 wieder möglich und so trafen sich viele ASV´ler Ende Mai in der Gaststätte S4 Lounge zu eine Präsenzsitzung.

Der bisherige 2. Vorsitzende Markus Meßmer eröffnete die Sitzung und begrüßte die Mitglieder, Ehrenmitglieder und die Jubilare. Nach der Totengedenken erfolgte durch die jeweiligen Abteilungsleiter die Ehrung der langjährigen Mitlieder.

RINGEN: Liebermann Eckart (70 Jahre), Weniger Kurt (60 Jahre), Kaufmann Gert (50 Jahre, Ehrenkassier nach 20 Kahren Kassier), Boban Ivanovic (40 Jahre, als ehemaliger Vorsitzender zum Ehrenmitglied ernannt), Stocker Rolf (40 Jahre). BOXEN: Petrella Daciano (60 Jahre). GEWICHTHEBEN: Delisle Oliver (40 Jahre, zum Ehrenmitglied ernannt). SPORTTAUCHER - KARATE: Kraut Peter (40 Jahre, zum Ehrenmitglied ernannt). SPORTTAUCHER: Häusler Rainer (40 Jahre, zum Ehrenmitglied ernannt), Jörg Helmut (25 Jahre), Zapf Petra (25 Jahre). FITNESS UND FREIZEIT: Meßmer Markus (25 Jahre).

In seinem Bericht ging Markus Meßmer auf diverse Aktivitäten der letzten drei Jahre ein und erwähnte dabei unter anderem die Teilnahme an einem WLSB Workshop, um den Verein für die Zukunft auszurichten. Die Arbeit mit der Clubdesk wurde intensiviert, um die Mitgliederverwaltung zu optimieren. Auch wurde im Jahr 2020 die neue Homepage veröffentlicht. Hier galt der Dank insbesondere Ottmar Schreck, der hier sehr viel Zeit investiert hat. Die Mitgliedszahlen sind Ende 2021 leicht auf 437 gesunken, was sicherlich auch auf Corona zurückzuführen ist. Zudem erläuterte er, dass der Hauptausschuss entschieden hat, die 125-Jahr-Feier ins Jahr 2023 zu verschieben und lud dabei alle Mitglieder dazu ein, bei der Planung mitzuwirken. Zuletzt bedankte er sich bei allen Jubilaren, Abteilungsleitern, Mitgliedern und Hauptausschussmitgliedern für den Einsatz und die Treue. Ebenso bei all den Sponsoren der ASV 1897 Tuttlingen.

Es folgte der Kassenbericht mit anschließender, einstimmiger Entlastung des Vorstandes und des Kassierers Wilfried Schorer. Wilfried Schorer wurde hierbei ein Lob für seine erneut exzellente Arbeit ausgesprochen.

Die anschießenden Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Markus Meßmer, 2. Vorsitzender Andreas Britzkau und Kassier Wilfried Schorer.