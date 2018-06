Assmann und Kiene laufen schnellste Zeiten

Die TG Tuningen hat den vierten und letzten Lauf der Crosslaufserie Zollern/Schwarzwald ausgerichtet. Das Finale brachte noch einmal tollen Laufsport. Etwas unglücklich war, dass zur gleichen Zeit die Baden-Württembergischen Crosslauf-Meisterschaften in Essingen stattfanden.

Auf der circa 2200 Meter langen Mittelstrecke übernahm sofort Tim Assmann (TV Villingen) die Spitzenposition. Dicht gedrängt folgte das hoch motivierte Teilnehmerfeld der Frauen und Männer sowie die Klassen U20 und U18. Als Ersten nahmen die zahlreichen Zuschauer Tim Assmann auf der Zielgeraden in Empfang. Er eilte als Schnellster über die Ziellinie und gewann auch den Laufwettbewerb der U20. Dicht dahinter lag Mohamed Brik aus Immendingen. Dieser gewann den Lauf der Männer vor Alexander Hasse (ASV Horb) und Philipp Fähnrich (TSV Bisingen). Ein engagierter Lauf brachte Felix Klaschka (TSV Bisingen) den Sieg in der Klasse U18 vor einem stark verbesserten Luca Müller (TSV Rottweil).

In der Klasse der Frauen rannte Lilli Schmitt (TSV Rottweil) als Erste über die Ziellinie. Damit gewann sie auch in der Klasse U18 vor Kristin Kleemann von den Tuttlinger Sportfreunden und Laetitia Brotz von der TG Schwenningen.

Nach dem Startschuss für die Langstrecke (circa 7500 Meter) stürmte Marcel Lutterer (LG Nordschwarzwald) an die Spitze. Nach einer Tempoverschärfung in der zweiten von vier Runden sah man Manfred Kiene (LT Unterkirnach) in der Spitzenposition, die er bis zum Schluss nicht mehr abgab. Mit diesem tollen Lauf war er Schnellster der männlichen Konkurrenz und gewann vor Wolfram Ernst (SV Waldmössingen), die Wertung der Klasse M40. Marcel Lutterer rannte als Erster der Männerklasse über die Ziellinie.

Den Heimvorteil nutzend war Carmen Herrmann (TG Tuningen) die Tagesschnellste bei der weiblichen Konkurrenz. Sie gewann damit auch den Lauf der Frauenklasse. Schnellste in der Klasse U20 war Lea Dietz (Sommerbiathlon Empfingen). In der Klasse W30 rannte Verena Müller (TSV Rottweil) vor Miriam Wenzel als Erste über die Ziellinie und Christine Ritzi (TG Tuningen) hastete in der Klasse W35 aufs Siegerpodest. Zweitschnellste Frau war Eva Hermann (Tuttlinger Sportfreunde). Sie gewann damit auch den Laufwettbewerb der Klasse W40. Mit tollem Laufeinsatz sicherten sich Ingrid Kern (LSG Schwarzwald-Marathon) und Heidi Rißler (TG Trossingen) die Tagessiege in den Klassen W45 bzw. W50.

Mittelstrecke

Männer: 1. Mohamed Brik (Immendingen) 7.09 Minuten, 2. Alexander Hasse (ASV Horb) 7.39, 3. Philipp Fähnrich (TSV Bisingen) 7.43, 5. Michael Heider (TG Trossingen) 8.46.

Langstrecke

Männer: 1. Marcel Lutterer (LG Nordschwarzwald) 30.57. - Frauen: 1. Carmen Hermann (TG Tuningen) 38.03. - Weibliche Jugend, U20: 1. Lea Dietz (Sommerbiathlon SV Empfingen) 38.45.

M30: 1. Henry Schneider (TG Tuningen) 37.30. - W30: 1. Verena Müller (TSV Rottweil) 39.04. - M35: 1. Michael Gomeringer (TSV Meßstetten) 31.44, 2. Stephan Kempka (Balingen) 34.41. - W35: 1. Christine Ritzi (TG Tuningen) 43.26. - M40: 1. Manfred Kiene (LT Unterkirnach) 30.50. - W40: 1. Eva Hermann (Tuttlinger Sportfreunde) 38.28. - M45: 1. Heiko Regitz (Rielasingen-Worblingen) 37.19. - W45: 1. Ingrid Kern (LSG Schwarzwald Marathon) 45.47. - M50: 1. Christoph Bauer (FSV Schwenningen) 32.45, 2. Marc Stamm (TG Tuningen) 36.24. - W50: 1. Heidi Rißler (TG Trossingen) 40.52. - M55: 1. Gerd Haller (SG Schramberg) 34.29, 2. Wolfgang Werner (TG Tuningen) 35.46, 3. Frank Laabs (Lauffreunde St. Georgen) 37.48. - M60: 1. Daniel Busch 34.53, 2. Walter Irion (TG Tuningen) 37.05. - M70: 1. Dieter Hirth (TSV Rottweil) 56.31. (bm)