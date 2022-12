Asche setzt Mülleimer in Brand: Hausfassade angekokelt

Am frühen Dienstagmorgen hat ein Restmüllcontainer an einer Werkstatt in der Kammerhalde in Brand geraten. Der Inhaber der Werkstatt hatte am Tag zuvor Asche eines Ofens in dem Restmüllbehälter entsorgt. Die noch nicht vollständig erloschene Asche setzte dann im Laufe der Nacht auf Dienstag den Restmüllcontainer in Brand.

Polizei hilft beim Löschen

Anwohner der Kammerhalde meldeten das Feuer gegen 2 Uhr. Durch den Brand des Containers wurde auch die Hausfassade der Werkstatt und ein Rolltor des Werkstattgebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Eigentümer der Werkstatt versuchte zusammen mit der eingetroffenen Polizeistreife das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Mann anrückte, übernahm die Nachlöscharbeiten samt Kontrolle mittels Wärmebildkamera.

Fünfstelliger Betrag

Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden.