ASB-Tuttlingen mit neuem Vorstand

Nach der Wahl konstituierte sich der Vorstand des Arbeiter-Samariter-Bundes Region Tuttlingen nun in der Dienststelle im Egartenweg. Der ASB hat etwa 70 Mitarbeiter/innen, mit 20 Hauptamtlichen im Rettungsdienst, darunter fünf Bundesfreiwillige, fünf Mitarbeiter/innen in der Schülerassistenz und vier Angestellten in der Verwaltung.

Der ASB ist vor allem in verschiedenen Fahrdiensten für Behinderte sowie für die Stadt Tuttlingen mit dem Senioren-Einkaufsbus und für KiTas tätig, fährt Krankentransporte und unterhält mit zwei Rettungswachen in Mühlheim und Bad Dürrheim einen effizienten Rettungsdienst. Eine neue Rettungswache neben der Feuerwehr in Mühlheim-Stetten ist gerade in Bau. Ehrenamtlich arbeiten der Rettungshundezug sowie geprüfte Besuchshunde-Teams. Die gestiegenen Betriebskosten in allen Bereichen machen große Sorgen, aber der Vorstand bleibt optimistisch, wie es in einem Pressebericht heißt.