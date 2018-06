ASB hat neue Räume im Egartenweg bezogen

Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) in Tuttlingen hat jüngst seine neue Geschäftsstelle in der Straße Im Egartenweg in unmittelbarer Nähe zum Medizintechnik-Unternehmen Karl Storz bezogen. Hier gibt es nun genügend Platz für den großen Fuhrpark des Wohlfahrtsverbands.

Das war in der Vergangenheit bei der alten ASB-Geschäftsstelle im Brunnental nicht der Fall. Dort mussten die Wagen am Straßenrand innerhalb des Wohngebietes abgestellt werden. Mit drastischen Folgen: „Uns wurden immer wieder Autoreifen aufgestochen“, betonen der Tuttlinger ASB-Vorsitzende Hellmut Dinkelacker und der Landespersonalleiter Marcus Mehlhose unisono. Sogar Morddrohungen habe es gegeben. Die Wagen aus dem Fuhrpark konkurrierten in Sachen Stellplatz im Brunnental mit den Wagen der dortigen Anwohnern.

Damit ist jetzt Schluss, denn vor der neuen Geschäftsstelle, die in den leuchtend gelben und roten Farben des ASB von Weitem gut zu erkennen ist, hat der Fuhrpark mit seinen rund ein Dutzend Wagen genügend Platz. Einzig der Untergrund, auf dem die Autos stehen, bereitet dem Vorstand noch etwas Kummer, denn er ist nicht befestigt. Doch auch das soll sich bald ändern: „Wir möchten dort noch eine Schotterschicht aufbringen“, sagt Mehlhose.

Konzentration am Standort

Mit den neuen Räumen, die immerhin rund 240 Quadratmeter Platz bieten, konnte der ASB, so informiert Dinkelacker, die Rettungswache für den Krankentransport aus Deißlingen sowie die Rettungshundestaffel und den Besuchshundedienst, die bisher beide in Neuhausen ob Eck stationiert waren, nach Tuttlingen holen. Sybill Storz, Geschäftsführerin von Karl Storz, habe zugestimmt, dass die Hunde auf der benachbarten firmeneigenen Grünfläche auslaufen und trainieren dürfen.

Insgesamt hat der ASB nun in der Geschäftsstelle deutlich mehr Platz als am alten Standort im Brunnental. Große Kühlschränke halten die Mahlzeiten für das Essen auf Rädern im Mittelbereich des langgezogenen Gebäudes, in dem vorher ein Leiter- und Gerüstunternehmen untergebracht war, bereit. Immerhin 80 bis 90 Mahlzeiten fahren die Helfer täglich durch den Landkreis. „Wir möchten für unserer Fahrer bald auch eine Dusche einbauen“, sagt Mehlhose. Auch der Aufenthaltsraum sei noch nicht ganz fertig. „Wir sind bei 80 Prozent“, sagt Mehlhose. Einen geplanten Tag der offenen Tür hat der ASB daher auch verschoben.

„Wir sind glücklich, dass jetzt alles geklappt hat“, sagt Hellmut Dinkelacker. Immerhin hat der ASB im Landkreis Tuttlingen drei hauptamtliche Mitarbeiter und 40 weitere Helfer: „Das sind vor allem Senioren, die zu ihrer Rente noch etwas hinzuverdienen möchten“, erklärt Dinkelacker.

ASB bekommt Genehmigung für den Seniorenbus

Der ASB, der im Auftrag der Stadt seit einigen Monaten den Seniorenbus fährt, und das Landratsamt haben sich inzwischen über den ordnungsgemäßen Betrieb der Serviceleistung geeinigt. Das Amt hatte moniert, dass dem Wohlfahrtsverband die nötige Qualifikation zum Betrieb des Busses fehlen würde. Den nötigen Nachweis hat nun ein Mitarbeiter eines anderen Landesverbands erbracht, teilte Michael Mehlhose mit. „So hat jetzt alles sein Richtigkeit“, sagt er.

Der Seniorenbus in Tuttlingen habe sich trotz der kurzzeitigen Querelen weiter etabliert. „Alles passt. Wenn wir den Weg vorher enger zusammen gegangen wären, dann wären wir schnell zu einer Lösung gekommen“, sagt Jens Keucher, Leiter des Nahverkehrsamts beim Landkreis.