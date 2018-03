Am Mittwoch, 21. Februar, findet um 19 Uhr im Aesculapium in Tuttlingen ein Vortrag zum Thema „Arthrosen an Hand und Handgelenk: Ernährung, Handtherapie, Chirurgie“ statt. Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Lotter, MBA (Klinik für Plastische, Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Klinikum Landkreis Tuttlingen) referiert gemeinsam mit Ernährungstherapeutin Nicole Oechsle und Handtherapeut Tobias Lieb. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der BKK Aesculap statt.

In diesem Vortrag wird die Behandlung von Arthrosen an Hand und Handgelenk aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Insbesondere im Anfangsstadium können Symptome durch konservative Maßnahmen verbessert werden, im fortgeschrittenen Stadium ist häufig die Operation die Therapie der Wahl. Die Referenten gehen diesbezüglich auf die Aspekte Ernährung, Rehabilitation von Funktionsstörungen der Hand und operative Techniken und Möglichkeiten ein. Die oben genannten Referenten erläutern, auf welchem Weg der Gesundheitszustand nachhaltig verbessert werden kann und was aus medizinischer Sicht am sinnvollsten ist.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.