Der Sportkreis Tuttlingen lädt Vereinsvertreter, Freizeit- und Breitensportreferenten, Abteilungsleiter, Übungsleiter, Trainer, Seniorensport- und Frauensportreferenten sowie alle Interessierten zur GIB 2.0-Veranstaltung in Kooperation mit der AOK Tuttlingen „Aromatherapie in der stillen Zeit“ ein. Diese findet am Freitag, 8. November, um 18 Uhr in Neuhausen ob Eck statt.

Aromen und Düfte begleiten den Menschen ein Leben lang. Sie helfen, zu entspannen, wohlzufühlen und sie tragen zur Balance bei.

Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Treffpunkt ist im Feldhaus Alpenblick, Obst- und Gartenbauverein Neuhausen ob Eck, Tuttlinger Strasse 67/1, in Neuhausen ob Eck. Referentin ist Ulrike Hönes.

Der Sportkreis bittet um namentliche Anmeldung unter Sportkreis Tuttlingen, Geschäftsstelle, Am Unterbach 6, 78549 Spaichingen, Telefon 07424 4636, E-Mail: sportkreis.tuttlingen@t-online.de oder direkt über die Homepage.